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Comigo em estúdio está Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Muito boa tarde, Rui Pedro. Estamos a falar aqui de uma averiguação preventiva, algo que já tinha sido alvo também Luís Montenegro, no caso da Spin Livra. De que é que estamos aqui a falar? O que é isto de uma averiguação preventiva, para quem nos escuta?

A averiguação preventiva é um passo antes de uma abertura de um inquérito. É uma forma de não abrir logo à partida um inquérito sobre os factos ocorridos. Tinha acontecido isso também com o primeiro-ministro, como tu referiste. Por exemplo, se nós formos a outro tipo de averiguações, a averiguação fiscal ou bancária, essa só poderia ser feita sem antes existir este processo aberto, só poderia ser feita com o conhecimento dos visados. A averiguação preventiva permite que, embora ainda não seja um inquérito, possam ser pedidos e possam aceder a dados sobre as matérias sobre as quais existem as suspeitas ou sobre os quais foram alvo das denúncias. E portanto, na verdade, isto será um pré-inquérito. Eu, por exemplo, se me perguntares assim: no processo de averiguação que foi aberto com o primeiro-ministro Luís Montenegro, se eu acho que vai ser aberto um inquérito, acho que sim, mesmo que depois seja arquivado pouco tempo depois por não haver factos. Relativamente a Pedro Nuno Santos, esta averiguação preventiva depois irá dar num inquérito do Ministério Público? Também acho que sim, mesmo que depois seja arquivado. Ou seja, o facto de ser aberto não significa que os factos estejam comprovados, que haja uma ilegalidade. Ainda há um longo caminho judicial até aí. Isto é precisamente uma espécie de pré-inquérito que pode até nem acontecer e ficar por esta averiguação. Mas na verdade, e aí é que eu queria ir, dentro daquilo que são estas terminologias judiciais, há aqui um ponto que é Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista e a oposição em geral andam há um mês a bater em Luís Montenegro, legitimamente.

E na Spin Livra.

O combate político faz-se disto, é suposto fazerem assim. E na verdade, aquilo que existia mais forte num órgão, independentemente das notícias, das avaliações éticas, era haver esse tal processo de averiguação preventiva contra o primeiro-ministro no Ministério Público. E portanto, havia aqui quase por parte do primeiro-ministro a ideia de perceber se poderia ser aberto o inquérito até às eleições relativamente ao caso dele, e se isso depois já era um novo passo no sentido de lhe trazer problemas. E agora o Partido Socialista tem que lidar também ele com o seu líder, com um processo também de averiguação preventiva. E agora a questão coloca-se aos dois, mesmo que os casos sejam bastante diferentes, ou sejam muito diferentes as coisas que estão em causa. Na verdade, os dois estão numa situação em que a qualquer momento podem ser alvo de um inquérito do Ministério Público sobre os factos em causa.

Há praticamente um mês, quando caiu o governo, quando houve a dissolução do Parlamento, também o chumbo da moção de confiança, houve muito essa discussão em torno dos receios daquilo que seria a campanha, muito em torno da Spin Livra, muito em torno de casos judiciais. Temos casos a envolver Luís Montenegro, casos no Chega, casos a envolver agora Pedro Nuno Santos. Justiça e campanha vai mesmo ser assim durante as próximas semanas?

Sim, eu já tinha alertado até aqui no Contracorrente, na segunda-feira, que a Justiça costuma ser salomónica nestas coisas. Ou seja, quando dá um caso que é difícil para o PS, também dá para o PSD, e é quando dá os dois ao mesmo tempo, quando deram, como foi o caso do Titti Frutti. Por fazerem uma gestão quase mediática do momento em que anunciam os casos. Eu acho que se tivesse que escolher, a Procuradoria-Geral da República escolheria nem abrir a averiguação a Montenegro, nem abrir a Pedro Nuno antes das eleições, mas na verdade, tendo esta informação que tinha sido aberta, ou tendo efetivamente aberto este tipo de procedimento, tanto num caso como noutro, perante as perguntas dos jornalistas, tiveram que responder. Óbvio que isto não há forma de não afetar a campanha eleitoral, e ainda estamos num pré-campanha. E portanto, há pouco tu falavas do Chega que tinha problemas gravíssimos, até um deputado que roubou uma mala. Havia questões, por exemplo, que envolvem pedofilia, etc. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que estes dois processos de averiguação preventiva que foram abertos vai permitir ao terceiro líder, àquele que está no pódio, dizer: "Estão a ver? Andam há 50 anos a fazer isto, eles são todos iguais. Primeiro foi aberto a Montenegro e agora é aberto a Pedro Nuno Santos". E portanto, se há pessoa que vai capitalizar com este segundo processo de averiguação preventiva aberto, vai ser André Ventura e dizer: "Estão a ver os líderes do PS e PSD, os dois candidatos a primeiro-ministro, que mais provável podem chegar lá, têm os dois um processo aberto pelo Ministério Público, ainda que seja de uma averiguação preventiva". E portanto, até acho que vai ser o Chega a capitalizar isso, não obstante ter nos seus quadros muitas pessoas com muitos problemas. André Ventura usará aqui a figura dos próprios líderes para dizer que ele próprio já ontem ensaiou isso no debate ao dizer: "Bom, eu não tenho casas, vivo numa casa pequena, ao contrário de outros que compram grandes carros." Estava a apontar para Pedro Nuno Santos. E, portanto, obviamente que André Ventura não deixará de aproveitar politicamente isto e vamos ver como é que agora o Partido Socialista reage e se continuará também a insistir no caso Spin Livra, ou se havendo aqui este processo de averiguação preventiva aberto a Pedro Nuno Santos, se na verdade também optará por seguir até a estratégia que tem tido nas últimas semanas, que é falar mais de propostas e menos de casos.