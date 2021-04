CGTP volta à Alameda no 1.º de maio. "Não estamos a colocar números. Vamos garantir o distanciamento"

Secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, revela que, no caso de Lisboa, os desfiles do Dia do Trabalhador vão ser divididos, antes de convergirem nos relvados da Alameda Afonso Henriques.