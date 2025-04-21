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Reações um pouco por todo o mundo e temos tido a oportunidade de conversar com quem privou de perto também com o Papa Francisco. É o que fazemos agora. Temos conosco em linha Lourenço Miguel. Luta contra uma doença neurológica funcional, resultado de uma operação. Esteve com o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, recebeu a bênção do líder da Igreja Católica. Lourenço Miguel, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Observador. Perceber que impacto teve esse momento que esteve com o Papa Francisco também para a sua vida.

Olá, antes de muito mais, obrigado pelo convite e é sempre bom lembrarmos uma pessoa tão boa através de histórias, que eu acho que seria sempre um dos seus pedidos e não só através da tristeza, porque a vida é muito mais que isso. O meu encontro com o Papa foi muito engraçado. Eu ia finalmente começar uns tratamentos novos em Londres e conheci a minha equipa do centro de investigação por videochamada num dia da Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude. E foi o primeiro dia em que conheci esta equipa. Curiosamente, nos dias anteriores tinha estado sempre a tentar ver se conseguia que o Papa abençoasse os tratamentos, porque eram os últimos e porque sentia que precisava de entregar isso nas mãos de Deus de forma máxima e estando o Papa ali tão perto, que devia receber esta bênção de alguma forma. E no meio disto tudo, as minhas tentativas foram sempre falhadas. E neste dia cheguei mais tarde para entrar no recinto Parque Eduardo VII e de repente ia ficar de fora porque o Papa já tinha começado a fazer o seu caminho e um amigo meu que estava na organização da jornada disse: "Lourenço, mas precisas de entrar?" E eu assim: "Sim, mas estas pessoas também têm que entrar". Então entramos todos os que estavam lá fora e eu de cadeira de rodas, e fiquei assim num sítio meio improvisado. E de repente, o Papa está a passar e estava um casal ao meu lado para entregar uma bebê para ser abençoada e eu estou a tirar fotografia e o Papa fica a olhar para mim e faz-me assim com o dedo, como quem diz: "Vem até aqui". Liguei a minha scooter na altura, aquelas de mobilidade, e cheguei e ele assim: "Olá, como é que te chamas?" E eu: "Uau, esta pessoa é mesmo coerente", porque isto era mesmo uma coisa que marcava o Papa Francisco. Ele dizia que Deus nos conhecia pelo nome e lá está, a primeira coisa que ele fez foi querer saber o meu nome. E eu: "Lourenço". E ele assim: "O que é que traz aqui?" Eu: "Olhe, queria a sua bênção para estes tratamentos", conto-lhe um bocadinho. E ele: "Lourenço, eu abençoo-te a ti e aos tratamentos. Mais alguma coisa?" E no meio disto tudo, eu tinha escrito durante seis dias porque não conseguia escrever à mão de forma corrente e escrevi-lhe uma dedicatória num livro que tinha escrito e acabei por lhe entregar, mas aquilo estava preso numa mochila. E eu só a achar: "Bolas, que horror, tem um milhão de pessoas à espera e estamos aqui há dois minutos a ver se eu consigo entregar um livro". E ele com a sua serenidade, ele fazia-nos sentir muito especiais e era como se o tempo parasse e ele estava ali de igual para igual. Recebe o livro, começa a folhear o livro e até aponta para mim e diz: "Mas foste tu que escreveste?" E eu: "Sim". E ele assim: "Uau!" E isso foi mesmo bonito, porque não foi só o poder entregar, de facto, toda a parte médica nas mãos de uma pessoa tão especial como ele, mas foi poder senti-lo de forma tão perto e perceber: "Ok, é nisto que eu acredito para a igreja e é nestas mãos que eu quero que o mundo esteja entregue".

Lourenço, deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta para tentar precisar essa questão. Qual é a sua idade neste momento? Está na casa dos 20 anos, pelo que percebi.

Tenho 23. Tenho 23 anos.

Estava na casa dos 20, no início dessa década, quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, um evento religioso muito dedicado aos jovens. Eu gostava de perceber consigo, ou pelo menos a sua perceção que teve desse evento e que impacto é que teve também para a sua geração, ou pelo menos para o seu grupo de amigos, sendo que esse impacto pode sempre variar entre o grupo de pessoas que estamos a falar, mas no seu caso, qual foi a perceção que lhe deixou essa Jornada Mundial da Juventude?

Este papa tem uma coisa muito especial, é que dedicou-se desde muito cedo aos jovens e ao impacto que os jovens podiam ter no mundo. E não de uma forma isolada, como quem diz: "O mundo é dos jovens". Não, mas dando aos jovens a possibilidade de perceberem que podiam fazer do mundo um lugar melhor para todas as gerações. E esta jornada surge de uma forma muito especial e Portugal sentiu isto como um abrir as portas ao mundo inteiro. E de facto, este Papa tem ainda outra coisa mais especial, é que é sentido por todos, mesmo por quem não é crente, mesmo por quem se recusa a acreditar. E este Papa consegue chegar de maneira diferente a qualquer pessoa. E portanto, a jornada acabou por ser uma demonstração de como o mundo é possível funcionar em paz. A jornada são muitas pessoas e eu olhava à minha volta e via pessoas de todos os países e pessoas de todos os gêneros e feitios, não era isso que interessava. E as coisas resultavam e eu percebi ali que é esta a mensagem, é que o mundo tem mesmo a possibilidade de viver em paz. Temos é que perceber como. E o Papa debruçou-se sobre isso e o Papa quis estar sempre envolvido na vida dos jovens, quer fosse da economia, do empreendedorismo, da ecologia, toda esta parte. Quis perceber e quis ouvir. Sem grandes sobrancarias, sem grandes sentimentos de superioridade, o Papa fez-se presente para todos. E isso é uma coisa que é válida para os jovens, é válida para os mais velhos, é válida para quem ainda vem aí para nascer. E isto é mesmo a marca que a Jornada Mundial da Juventude deixou muito grande em Portugal e no mundo, porque acabou a jornada de forma plena e com mensagens muito importantes, como o todos, que a Igreja é um lugar para todos. Não querendo isto dizer que não há regras, que não há ritos que devemos seguir e tentar ser mais de acordo com aquilo que Deus nos pede, mas que há sempre uma porta aberta para qualquer pessoa entrar numa igreja. E isso é uma mensagem muito valiosa.

Lourenço Miguel, muito obrigado por ter estado conosco aqui também na Rádio Observador.

Obrigado eu.