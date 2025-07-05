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A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia pediu ao governo que não ceda às alegadas pressões da empresa ANA Aeroportos para facilitar o controle fronteiriço em Lisboa, com o objetivo de diminuir os tempos de espera. Denunciam também a pressão que têm sentido sobre o governo e sobre a PSP. O sindicato diz que assegurar o nível de segurança e controle e simultaneamente acelerar o fluxo de viajantes no aeroporto de Lisboa sem colocar em causa toda a comunidade europeia, é tecnicamente impossível. Em que é que consistem estas alegadas pressões e quais os riscos que a associação identifica caso o governo ceda a essa tentativa de flexibilização?

A experiência que temos tido nestes últimos dois, três anos e as visitas que temos realizado aos vários aeroportos nacionais permite-nos tirar ilações. Também com a experiência que temos dos nossos congéneres espanhóis, em que os próprios denunciaram essa pressão comercial por parte das operadoras em Espanha, nós também temos constatado que para além de uma secundarização por parte dos governos relativamente à necessidade de valorizar os profissionais da PSP que estão neste momento a desempenhar as funções do SEF, sem que haja ali qualquer benefício do ponto de vista até de um complemento remuneratório, principalmente aquilo que temos assistido com a falta de efetivo da parte da PSP para responder a esta exigência que existe nos aeroportos. Aquilo que sabemos que tem sido os últimos meses e o fluxo de movimento nos aeroportos nacionais. Também constatamos, e esta experiência que temos das visitas que realizamos e das pessoas com quem falamos, que há uma pressão inequívoca da ANA Aeroportos para que a sua política comercial e aquilo que pretende fazer do ponto de vista comercial não seja obstaculizado ou prejudicado pela fiscalização que é feita pelos polícias. Isso parece-me evidente. Basta falar com quem conhece o setor, com quem conhece a realidade dos aeroportos e do funcionamento. Tanto é diferente aquilo que se passa num aeroporto nacional de manhã ou de tarde, é preciso perceber porque é que há essa diferença, com o volume de pessoas que chega numa parte ou noutra, e esse volume traduz-se depois em sobrecarga de trabalho para os polícias e noutra período do dia não há tanta sobrecarga de trabalho. Mas era importante que o governo percebesse o que nós estamos atentos, temos conhecimento destes factos e que exigimos ao governo que resolva esses problemas. Por um lado, não ceda a pressões de interesses privados descurando a segurança nacional e, por outro lado, também faça ou desenvolva políticas que possam colocar mais polícias na PSP, reconhecer e valorizar salariamente estes profissionais que estão a fazer funções que eram do SEF e que resolva de uma vez por todas esta sobrecarga que tem havido junto dos polícias da PSP que estão nos aeroportos e também que não prejudique as esquadras, retirando meios humanos destas mesmas esquadras para ir para os aeroportos.

Além de denunciar a interferência da ANA, a associação diz ainda para que os serviços públicos essenciais não sejam comprometidos e, como dizia há bocado, exigem reconhecimento e compensações para os polícias. Que medidas concretas, já falou aqui um bocadinho disso, mas que espera que o governo possa implementar?

A primeira coisa que queremos fazer, que achamos que era interessante, era a senhora ministra da Administração Interna receber o mais rápido possível os sindicatos da PSP e retomar as negociações que estavam em curso com o anterior governo. A segunda era valorizar remuneratóriamente melhor a PSP, aliás, o pessoal que estava afeto ao SEF recebia em termos remuneratórios muito mais do que o que se passa na PSP. Nós neste momento estamos a desenvolver essas missões, por isso era importante rever as tabelas remuneratórias dos polícias da PSP, por forma a que houvesse maior atratividade e isto trouxesse mais candidatos à PSP, porque não estamos a conseguir atrair jovens para vir para esta instituição. Depois, apostar na formação, alterar e melhorar as condições tecnológicas destes sistemas que estão em vigor e de certa forma continuar a trabalhar no sentido de segurança pública, segurança nacional, com aquilo que isto obriga e não tanto só ver uma parte ou uma componente económica, que não deixa de ser importante, mas que não pode ser valorizada em sobreposição com a questão da segurança pública.

Que consequências é que esta sobrecarga para os profissionais da PSP e para o controle fronteiriço tem?

Aquilo que tem acontecido tem sido, de certa forma, com a necessidade de ter muitos polícias nos aeroportos e que vai ser ainda um quadro mais difícil no futuro, é a retirada de capacidade operacional das esquadras. Por outro lado, temos polícias a trabalhar num quadro de exaustão. Por outro lado, temos polícias a perder alguns dos seus direitos para que possam responder às necessidades, porque não há polícias suficientes neste enquadramento para estarem em todo o lado. Por isso, aquilo que nós estamos a perceber é que há uma sobrecarga para os polícias e há uma possível perda de capacidade operacional para as populações, e é isso que nós não queremos.