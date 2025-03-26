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Carlos Luís, começamos com os dados mais recentes das contas públicas. O excedente orçamental situou-se nos 0,7% do PIB no ano passado.

E ficou acima daquilo que era projetado pelo governo, mas abaixo do valor alcançado no ano anterior. Conta para a Comissão Europeia para avaliar os estados membros. O governo tinha inscrito no Orçamento do Estado uma projeção de um excedente de 0,4%. Conosco em estúdio está a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Boa tarde, Alexandra. O que estes dados nos mostram exatamente?

Mostram uma execução acima da projeção, já esperada. Já se tinha dado conta de que os números poderiam sair melhores do que os projetados, nomeadamente na projeção do Orçamento do Estado feita pelo atual governo, apesar de algumas medidas que foram sendo tomadas em 2024 que penalizariam as contas públicas, nomeadamente o aumento de algumas carreiras da função pública, que foi acontecendo ao longo do ano, e também aquela descida de IRS aprovada no Parlamento, no âmbito de uma proposta do PS, que foi diferente da que o governo quereria, mas essa descida do IRS sentiu-se já nos dados de 2024. Apesar disso, segundo o INE, o crescimento da atividade econômica e ainda um pouco a inflação ajudou a que o saldo ficasse positivo e mais positivo do que o governo apontava para este ano.

E quanto à dívida pública, Alexandra, voltou a baixar.

Também já se esperava. O PIB está a aumentar, portanto, o volume da dívida pública não houve amortizações. O PIB está a aumentar, o peso da dívida no PIB está a diminuir, que também já se esperaria. Aliás, esse é um compromisso que Portugal tem de fazer, baixar essa dívida no âmbito das regras europeias. Portugal já não incumpre nas contas, no saldo orçamental. Estamos com excedente, portanto, falar em déficit não existe neste caso, mas Portugal incumpre no peso da dívida nas contas públicas, que deveria estar numa fasquia abaixo dos 60%. Ainda estamos abaixo já dos 100, o que é uma boa marca, mas ainda longe de um objetivo que temos de alcançar a longo prazo.

Fica então nos 94,9% do PIB, a dívida pública. Obrigado, Alexandra Machado, por nos ajudares a olhar para estes números, dados que foram também enviados para Bruxelas. O resultado do ano, no âmbito da notificação relativa ao procedimento dos déficits excessivos, aponta para uma dívida bruta de 94,9% do PIB. Já quanto ao centro orçamental, ficou nos 0,7%.