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A Ordem dos Médicos não esteve presente nessa reunião, mas tanto quanto sabemos, essa reunião aconteceu e esse pedido foi feito. Tanto quanto nos foi reportado. E atrevo-me dizer acerca desta matéria, que a Ordem dos Médicos entende que é profundamente lamentável, inoportuno, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde se prestar a este papel. O diretor executivo do SNS devia ser a primeira pessoa a defender a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, o acesso dos doentes ao SNS em tempos adequados, em tempos razoáveis, a defender a qualidade da prestação dos cuidados de saúde do SNS, a segurança dos doentes quando, por necessidade, obviamente, se dirigem ao Serviço Nacional de Saúde. E prestar-se a este papel de um qualquer funcionário do Ministério das Finanças não é de todo o apropriado do diretor executivo. Eu obviamente que concordo, eu acho que todos nós concordamos que tem que haver rigor orçamental, mas nunca prejudicando, sacrificando o superior interesse dos doentes nesta matéria.

Eu perguntava-lhe o que significa este pedido. Estamos aqui a falar de abrandar cirurgias, o que acha que vai acontecer na prática?

Aquilo que foi dito era que os cortes de 10% têm que ser feitos, mesmo se isso prejudica a capacidade de resposta aos doentes. O que significa concretamente? É que as listas de espera, que neste momento sabemos, têm aumentado em várias áreas, não só nas consultas, mas também nas cirurgias, em áreas muito sensíveis, como por exemplo, a área oncológica. E mesmo que esses tempos aumentem, mesmo que os doentes tenham menos capacidade de serem atendidos no Serviço Nacional de Saúde, esses cortes vão ter que ser feitos. E eu acho que isso é profundamente lamentável. Pensar o Serviço Nacional de Saúde desta forma é não conhecer o trabalho dos médicos, dos profissionais, as dificuldades que os próprios conselhos de administração têm e que se vão confrontar, obviamente, com uma situação até com contornos éticos muito difíceis, porque a sua primeira missão é defender os doentes, é tratar os doentes. E não pode haver aqui um impeditivo de o fazer por motivos orçamentais. Portanto, cortar no atendimento aos doentes é profundamente errado, até do ponto de vista ético. E a ética tem que ser respeitada não só pelos profissionais de saúde, mas também é um papel, a ética institucional, a ética das organizações, dos conselhos de administração e da direção executiva do SNS. A Ordem dos Médicos já foi contactada por alguns presidentes de conselhos de administração, que também expressaram a sua dificuldade, a sua apreensão por estas instruções que foram dadas pelo diretor executivo. Portanto, se há já uma preocupação hoje em relação àquilo que é o Orçamento do Estado, que está neste momento em discussão na Assembleia da República, e nós teremos com certeza nas próximas semanas, um maior detalhe daquilo que está a ser discutido no Orçamento do Estado, mas sabemos que há já um corte na despesa corrente que pode ter impacto sobre medicamentos, sobre diagnóstico, sobre áreas vitais do funcionamento das ULS. E se ainda por cima temos um diretor executivo que dá estas instruções para 2026, é óbvio que há aqui uma mensagem muito negativa que é transmitida a todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, mas também aos doentes. Portanto, eu acho que muito rapidamente tudo isto tem que ser esclarecido e temos que traçar verdadeiramente aquela que é a rota essencial do SNS, que é defender os doentes, que é dar condições ao Serviço Nacional de Saúde para poder tratar os doentes que necessitam de cuidados de saúde, cortando, se houver necessidade, naquelas que são as chamadas gorduras. E nós sabemos que há um desperdício, que muitas vezes é avaliado à volta dos 20 ou mais por cento, e é aí que se tem que cortar ou noutras áreas que se pode cortar, mas não no atendimento aos doentes, aumentando, possibilitando, foi isso que foi colocado em cima da mesa, colocando a hipótese de aumentar as listas de espera para poder cumprir com esse corte de 10%. Eu penso que esse é um caminho profundamente errado para o nosso país.

E os hospitais ao verem essa realidade, ou seja, se isto acontecer e ao verem, por exemplo, essas listas aumentarem, os hospitais vão conseguir, de facto, colocar em prática esses cortes? Acha que isto não vai agravar ainda mais a situação?

Eu acho que verdadeiramente tem que questionar os conselhos de administração, mas o papel de um conselho de administração é conseguir dar uma resposta aos doentes. É para isso que há hospitais, é para isso que há centros de saúde, que é para poder dar uma resposta de qualidade a quem necessita de cuidados. Agora, se a mensagem é: vamos cortar precisamente nesses cuidados, na capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem para poder tratar os seus doentes, eu penso que então o diretor executivo não está a cumprir com aquela que é a sua missão primordial, que é defender o SNS. E defender o SNS não é só defender uma sigla, é defender os doentes, é dar capacidade aos seus profissionais para os poder atender atempadamente naquelas que são as suas necessidades. Portanto, eu entendo que muito rapidamente o diretor executivo ou o Ministério da Saúde tem que vir esclarecer muito rapidamente aquilo que foi dito e dar uma mensagem de tranquilidade ao país, reajustar aquele que tem que ser o discurso, e o discurso tem que ser de defesa do SNS, não de sacrificar os doentes para poder cumprir com o plano orçamental, que volto a dizer, tem que haver rigor na execução orçamental, obviamente, mas nunca sacrificando os doentes.

E acha que esse pedido, de alguma forma, pode ser revertido ou que as associações, a ordem, pode de alguma forma ajudar a que esse corte não exista, ou seja, a garantir esses cuidados e a não sacrificar os doentes?

Como sabe, o Orçamento do Estado é proposto pelo governo. Como sabe, ele é aprovado na Assembleia da República. E quem tem depois a competência para executar também é o governo. Portanto, eu quero que haja aqui bom senso para 2026 e que por este Orçamento do Estado, os doentes não venham a ser prejudicados. E eu faço fé que o bom senso possa imperar nos próximos tempos e que efetivamente isto não passe de um fait divers do diretor executivo, que transmitiu uma mensagem, do meu ponto de vista, errada, em primeiro lugar, e um pouco hábil sobre aquilo que tem que ser o esforço de todos nós. E depois, e muito bem, haver aqui uma eficiência orçamental, que é necessária. Os recursos, infelizmente, não são infinitos, mas há aqui uma priorização que tem que ser sempre dada à saúde, às pessoas que necessitam de um Serviço Nacional de Saúde.