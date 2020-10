Covid-19 impôs "preço demasiado grande" aos doentes vítimas de AVC, denuncia neurologista do São João

Elsa Azevedo, Diretora do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar do São João, explica que a interrupção dos cuidados dos doentes sobreviventes de AVC pode reduzir o grau de melhoria dos mesmos.