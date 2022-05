Chefes da PSP: Críticas "dão jeito à estratégia" do Sindicato do SEF para evitar extinção

Sobre as críticas do presidente do Sindicato do SEF, o Sindicato da Carreira de Chefes da PSP pede que se apresente queixa-crime. O presidente Rui Amaral diz que "foi ultrapassada uma linha vermelha".