Secretária de Estado do Turismo deixa aviso sobre reabertura dos corredores aéreos: "Decisão do Reino Unido depende de nós"

Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, adianta que a reabertura do corredor aéreo com o Reino Unido vai acontecer "tão depressa quanto possível". Retoma "pujante" no turismo só a meio de 2021.