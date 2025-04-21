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Conosco em linha está a Carolina Berlim, membro do programa de formação promovido pelo Dicastério para a Comunidade da Santa Sé. Foi recebida em janeiro pelo Papa. Eu gostaria de perceber, Carolina Berlim, como é que recorda o Papa Francisco e como é que foi esse momento em que foi recebida pelo Papa?

Olá, bom dia. De facto, foi um momento muito intenso, muito carinhoso, ao mesmo tempo, muito próximo, e penso que seja dessa forma que eu e tantos outros recordamos o Santo Padre, o Papa Francisco, que faleceria hoje, como um papa próximo, como um papa carinhoso, como um papa próximo das periferias também, com um grande desejo de deixar o mundo melhor do que como ele o encontrou.

Mas olhando aqui para o trabalho que o Papa Francisco fez nessa questão de deixar o mundo melhor do que aquilo que encontrou, acha que efetivamente podemos dizer que teve sucesso nesse trabalho?

É claro que é difícil dizer com tão pouco tempo. Essas avaliações são sempre melhor feitas quando já com um pouco mais de perspectiva. Dando-se tempo, conseguimos avaliar melhor os frutos daquilo que foi o Papa Francisco, mas acho que é de concordância universal. Eu penso que, de certa forma, sim, que deixou pelo menos a Igreja melhor do que como ele a encontrou.

Teve de lidar com vários desafios durante estes últimos 12 anos: uma pandemia a nível mundial, conflitos armados como já não se viam há muito tempo. Não que alguma vez deixassem de existir, mas com um conflito armado em território europeu, com crises de refugiados também em solo europeu, com regresso também de um conflito larga escala no Médio Oriente. Vários desafios para o Papa Francisco. Como é que avalia aquilo que foi a resposta da Igreja Católica perante todos esses desafios?

Eu penso que a abordagem da Igreja Católica é sempre pela paz. Todos desejamos a paz, sempre rezamos pela paz e esse sempre foi o apelo do Papa Francisco. Claro que foi um papa e creio que também tenha sido uma das grandes assinaturas do papa. Um papa diplomata que apela à paz, que está atento ao mundo, que parte da realidade. Creio que tenha sido essa a mensagem que ficou e creio que também seja essa a mensagem que irá perdurar e que irá ser continuada, como sempre foi essa a doutrina da Igreja, o apelo à paz.

Foi pioneiro em muitos aspectos naquilo que é a vida da Igreja Católica. Temos referido isso ao longo desta manhã, o primeiro da América, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro líder da Igreja Católica não europeu em centenas e centenas de anos, mais de 1200 anos. Que importância é que isso teve também naquilo que é a Igreja Católica, na capacidade de adaptação desta Igreja?

Eu acho que também o Papa Francisco foi fundamental. Esta ideia de que partimos da realidade e não de uma ideia abstrata, de observarmos a realidade, penso que seja muito à volta disso. De tentarmos agir em conformidade e tentar agir com alguma seriedade em relação ao mundo que nos rodeia e que também rodeia a Igreja, a Igreja é parte do mundo e, portanto, é lógico que assim seja. Também creio que tenha sido um tempo de algum diálogo. Essa questão toda da sinodalidade vem a sublinhar bastante isto. A importância do diálogo, inclusive o diálogo inter-religioso e o diálogo ecumênico, também creio que seja esse um dos grandes testemunhos do Papa Francisco.

Carolina Berlim, perceber também no trabalho que faz junto da Igreja Católica, que influência acabou por ter o Papa Francisco naquilo que é o seu trabalho, no seu dia a dia, se a motivou de alguma forma diferente ou se acabou por ter alguma influência naquilo que é o seu trabalho diário?

Eu trabalho em comunicação. E o momento em que eu estive com o Papa em Roma também foi a contexto disso, um encontro de comunicadores e portanto, claro que esse foi um momento de grande êxtase, porque o Papa falou em concreto para aquilo que eu faço especificamente. Apelava muito a esta ideia de sermos contadores de esperança, de nos focarmos na esperança, de recorreremos com frequência a exames de consciência e percebermos o que é que não estamos a fazer, que podemos fazer melhor. E portanto, este é um exercício, sim, que eu acho que tanto eu como outros comunicadores da Igreja temos sempre em atenção. Quando comunicamos, dar ênfase sempre à esperança e se estamos a trazer a esperança às pessoas ou não. A nível de coisas mais técnicas, eu penso que é este exercício de escuta. Tendo um trabalho, se calhar um pouquinho mais técnico, poderá ser não tão imediato que lugar é que pessoas assim podem ter à mesa para conversar e discutir ideias e apresentar novas propostas. E sinto que através deste exercício quase sinodal, que foi muito proposto pelo Papa Francisco, pessoas que menos se esperavam começaram a ter lugar à mesa para conversar e para propor e daí surgem ideias muito mais ricas. Portanto, acho que tanto nesta área da comunicação em específico, em que somos escutados, valorizados e ao mesmo tempo em que nos é pedido para fazer este exame de consciência regularmente, também daqui pode surgir propostas para tornar a Igreja tanto portuguesa como mundial um pouquinho melhor.

Carolina Berlim, muito obrigado por ter estado conosco aqui na Rádio Observador