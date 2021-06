Desvio de funções dos médicos de família. Jorge Roque da Cunha: "Estamos a falar de um aumento de mortes"

Secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos queixa-se de desvios para áreas relacionadas com a Covid-19 e diz que a situação vai causar atrasos no acompanhamento e na resposta aos utentes.