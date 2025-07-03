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É uma notícia que nos apanha todos desprevenidos e de surpresa, naturalmente.

É uma má notícia logo pela manhã. Diogo Jota foi um grande jogador. Deixe-me só dar as condolências à família, ao Liverpool e também ao Gondomar Sport Club, que foi o clube onde o jogador se formou e a academia do Gondomar chama-se Academia Diogo Jota e, portanto, dar também o peso ao Gondomar Sport Club. Era realmente um belo jogador, um jogador da seleção, um jogador do Liverpool, conquistou muito do seu sucesso a pulso, porque é verdade que veio lá de baixo e conseguiu chegar à Premier League com números realmente incríveis, mesmo na seleção, e é realmente uma morte trágica. Tinha casado há menos de um mês, tem três filhos pequenos e é realmente lamentar, é uma perda grande para o futebol português.

Enquanto jogador, falávamos aqui disso, que sempre teve uma atuação discreta, mas apesar dessa discrição, era um jogador importante para, nomeadamente, para a seleção.

Sim, era um jogador importante para a seleção. É um jogador que tem gol. Mesmo no Liverpool, houve momentos fantásticos. Algumas lesões contribuíram para que ele não tivesse, se calhar, aquela regularidade muito contínua no Liverpool, titularidade, mas houve realmente alturas em que ele assumia a titularidade do Liverpool e estava em grande forma. E na seleção era a mesma coisa, era sempre um jogador muito útil, quer jogar na frente ou descido sobre a esquerda e realmente era um jogador que eu acho que ainda podia chegar a um patamar um bocadinho superior em termos de lá estar, daquela regularidade, mas era um jogador com magia e sobretudo era um jogador também com muitos olhos na baliza e vai fazer falta, obviamente, quer à seleção, quer ao Liverpool.

E ainda tinha muito mais para dar, Diogo Jota.

Sem dúvida. Até pela idade. Acho que foi um acidente trágico, ainda não possuo as especificidades do mesmo, mas lá está, são aquelas contingências da vida, mas é realmente lamentável, ainda para mais com filhos tão pequenos e de casar há menos de um mês com a namorada que tinha desde novo. É realmente lamentar e para a seleção vai ser uma perda muito grande, porque acho que era um jogador que faz sempre falta à seleção. E faz falta, lá está, estes jogadores também que são discretos, fazem parte dos planteis, não são as grandes estrelas dos planteis, mas são jogadores com muita categoria, são os jogadores que entregam tudo às equipas e são fundamentais.

João Castro, obrigado por nos teres ajudado aqui a recordar um pouco daquilo que foi a carreira de Diogo Jota, que perdeu a vida num acidente de viação em Espanha, tinha 28 anos, um acidente que aconteceu por volta da 00h40, hora espanhola, menos uma em Portugal. A notícia foi conhecida ao longo desta manhã