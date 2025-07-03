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Eu acabei de saber e fiquei realmente muito consternado com isto. Para além do futebol, é um miúdo, não é? 28 anos, com a vida toda pela frente. É realmente uma notícia que nos abala a todos. Nós vivemos do futebol, pensamos e respiramos futebol a toda hora. E quando vai um dos nossos heróis, ainda muito miúdo, sentimos isso como se fosse outro nível de parentesco. Eu realmente estou muito abalado com isto, é uma coisa que realmente mexe muito comigo.

João Pinto acaba por ser um jogador que era discreto, mas que também tinha a sua importância, nomeadamente na seleção e nos clubes por onde passava.

Era um jogador, era um avançado à portuguesa, era aquele miúdo com uma técnica muito boa, jogava quase um futebol de rua, aparecia nas costas dos outros, ninguém contava com ele. Era baixinho, tinha muita ginga, era muito certeiro à frente da baliza, falhava pouco. Realmente era um talento pelo qual não se dava muita conta, mas contavam sempre com ele na seleção, no Liverpool, no Wolves antes. Portanto, ele foi sempre contando e passando à frente dos outros que pareciam que contavam mais. Era uma máquina de jogar a bola, pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Parecia que rematava com todas as partes do corpo. Até custa falar nele no passado, mas era um grande avançado e era realmente o futuro da seleção e do Liverpool, que contratando craque atrás de craque, não dispensa o Diogo Jota, porque o jeito que dava ter um jogador daqueles no banco ou um jogador daqueles no 11, era realmente um joker que toda a gente gostava de ter na carteira. Quer o selecionador, quer o treinador, sempre o usaram dessa maneira.