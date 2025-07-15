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O que se passa ali no Hospital de Sintra. Há aqui várias coisas. Começando agora concretamente. A abertura do Hospital Sintra, é preciso primeiro dar nota que ela foi construída com investimento da Câmara Municipal e com financiamento do PRR, tendo em vista 60 camas de cuidados continuados. E isto era uma promessa para melhorar a resposta da saúde numa zona que é altamente carenciada. Mas a verdade é que o que estamos aqui a assistir não é bem a isto. Porque foram prometidos meios, equipamentos e, acima de tudo, foram prometidos recursos humanos. No entanto, este Ministério da Saúde não entregou nada disso. Nem percebemos aqui bem se estas 60 camas de cuidados continuados vão abrir ou não, numa região que não tem praticamente alternativas. Isto é quase como um golpe às populações e uma traição aos profissionais de saúde. Por outro lado, o que está a acontecer tem a ver com os recursos humanos, porque a partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando da Fonseca, que já de si é um hospital da ULS Amadora-Sintra que é extremamente carenciado, é um hospital que já funciona no limite, onde há equipas a assegurar, às vezes fica só um médico do quadro de medicina interna, por exemplo, com 600 camas, mais a urgência externa, porque a urgência funciona a custo das prestadoras de serviço e também é um local onde os internos também asseguram e estão sozinhos. E o que nós entendemos é que isto é desumano. É irresponsável e não se faz. O correto não é retirar recursos de uma instituição, de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição. Porque a verdade é que aqui o Ministério da Saúde, liderado pela Ana Paula Martins, falhou no essencial, que é garantir condições de trabalho mínimas, dignas para os profissionais e para os médicos, de forma a conseguir captar médicos e outros profissionais para poderem ali trabalhar. Mas não assegurando também as condições, é óbvio que os médicos e profissionais não vão. Basicamente, está-se a inaugurar um hospital quase para a fotografia. Mas a verdade é que não estamos a resolver aquilo que é necessário, que é dotar não só o Hospital Fernando da Fonseca, mas também este Hospital Sintra, com meios, com os médicos necessários, com os profissionais de saúde necessários para poderem trabalhar em equipa. E isso não está a ser acautelado.