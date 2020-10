"É um momento inacreditável. O ser humano está neste momento a controlar uma pequena sonda a mais de 30 milhões de quilómetros da Terra"

Missão concluída com sucesso: a sonda da NASA já contactou com o asteroide Bennu. Acompanhamos o momento em direto com o investigador Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.