Exigir maioria absoluta foi "erro" de Miguel Albuquerque. Parceiro "preferencial" para PSD/Madeira? PAN

Pedro Santana Lopes analisa as eleições na Madeira. Miguel Albuquerque só governa com maioria absoluta foi "excesso de confiança". E o futuro na Madeira é "mais fácil" com o PAN do que com a IL.