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Está conosco neste jornal em direto, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Bom dia, obrigada por se juntar a nós. E começo precisamente por aí. As escolas afetadas pelas tempestades, e foram algumas, já estão preparadas? Há rede para garantir a plataforma digital?

Muito bom dia, obrigado pelo convite. Sim, as escolas, entretanto, fizeram um trabalho. Essas escolas que foram abrangidas pelo vendaval fizeram um trabalho juntamente com as autarquias e com o Ministério da Educação no sentido de superarem esse momento de enorme constrangimento. Como disse, e bem, estas provas estavam agendadas para fevereiro e foi em virtude, de facto, do vendaval que as provas foram adiadas para o mês de abril. Portanto, são provas de ensaio. Teremos que fazer, penso eu, também alguns ajustes naquilo que correr menos bem, mas eu penso que globalmente estamos preparados para que os nossos alunos possam fazer estas provas com sucesso.

Não é a primeira vez que os alunos estão a fazer ou vão fazer estas provas digitais. As escolas, os alunos, a comunidade escolar já se habituou a este ambiente digital, digamos assim?

Sim, nós já estamos habituados. De facto, não é a primeira vez. Já temos alguma experiência para que as coisas corram cada vez melhor e é nesse sentido que nós preparamos os nossos alunos durante o ano letivo também para esse contacto com o digital. O contacto digital não vai ser a partir de hoje, altura em que começam as provas de ensaio. O contacto digital começou já em setembro e cada escola dinamizou da melhor forma, de facto, essa aproximação de uma realidade que é nossa, que é da sociedade, que é o digital. Estamos no mundo digital e a escola tem que acompanhar e acompanha, de facto, a escola pública acompanha o evoluir da sociedade. Ora iremos perceber se, de facto, durante o dia de hoje, durante os próximos dias, em que são aplicadas as provas de ensaio, se tudo está a correr bem. E se não estiver a correr bem, com certeza que faremos alguns ajustes às situações que estão a correr menos bem.

Estes dias começam a ficar mais normais. Filinto Lima, muito obrigada por ter estado em direto conosco neste jornal. Filinto Lima é o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Os alunos do quarto, do sexto e do nono ano começam hoje a fazer as provas-ensaio