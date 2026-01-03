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Junta-se também a esta emissão especial Mónica Dias, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, também Directora de Estudos Políticos da Universidade Católica. Mónica, bom dia, bem-vinda, obrigado por se juntar também a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Mónica, que análise faz àquilo que se vai sabendo, àquilo que tem sido estas últimas horas de alguma informação que ainda desconhecemos, mas perante aquilo que se vai passando na Venezuela?

Muito bom dia. Eu creio que hoje fomos todos surpreendidos, mas o que é certo é que esta operação foi muito bem preparada, mesmo não termos tido muitas informações previamente. E esta operação só teve sucesso, não só porque foi bem preparada, mas porque tinha apoio dentro da Venezuela e num círculo muito próximo do próprio presidente. Este golpe não se faz sem portas abertas dentro do palácio, e há aqui, certamente, um apoio muito forte. Curiosamente, hoje é dia 3 de janeiro, precisamente no dia 3 de janeiro de 1990, entregava-se Noriega, na altura, em 1989, ainda o presidente do Panamá, também. O ataque, na altura ainda do presidente George Bush pai, foi a 20 de dezembro e de facto Noriega refugiou-se dentro do país, mas acabou por entregar-se precisamente no dia 3 de janeiro. Na altura, a operação norte-americana chamava-se "Operação Causa Justa" e esta coincidência é de facto muitíssimo curiosa. Eu creio que esta operação também foi muito bem planeada. No entanto, não podemos comparar o Panamá, que é um país pequeno e obviamente revela grande interesse também para os Estados Unidos, mas não podemos comparar o Panamá de qualquer forma com a Venezuela, que é um país muito grande, com muita população e, de facto, um país que é uma ditadura, temos que lhes chamar mesmo assim, porque é isto que é, em que o sistema é muito sólido e é muito difícil a qualquer oposição conseguir fazer o seu caminho. Ou seja, é muito difícil, através do próprio sistema, conseguir fazer uma mudança de regime. E vimos isso nas eleições, por exemplo, de 2020, mas também nas últimas eleições de 2024, em que de facto as eleições eram uma farsa, não existia qualquer, tal como não existia democracia, também não houve nenhumas condições para estas eleições, em que, de facto, depois o líder supremo Nicolás Maduro se afirmou novamente como presidente. Mas este sistema começou a ruir no sentido em que cada vez mais a oposição tem tido atenção internacional e cada vez há mais denúncias, não só por causa de uma diáspora muito forte e muito bem organizada, apoiada precisamente pelos Estados Unidos, mas também pela União Europeia. Atenção, a União Europeia e os Estados Unidos não reconheceram a legitimidade destas eleições, das últimas, nem das anteriores, precisamente porque é um Estado onde não existe oposição, onde o Estado domina todas as instituições, desde o Parlamento, tribunais, mas também outras instituições, como por exemplo, escolas, os jornais, a sociedade civil. E aqui tivemos, creio, com o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina Machado, uma expressão do mundo que está a olhar pra Venezuela e que a situação da Venezuela não é tolerada. E é neste terreno também que os Estados Unidos sentem a mão muito mais livre para atuar. Esta é, obviamente, à luz do direito internacional, uma operação completamente ilegal, portanto, viola a Carta das Nações Unidas, viola todo o direito internacional e é obviamente perigosa, porque pode abrir precedentes muito perigosos. Eu concordo perfeitamente com a excelente análise que o Pedro Nascimento fez aqui. Temos que sempre distinguir as situações, todos os contextos de política e de história também, de geografia até, são diferentes. No entanto, também não podemos perder a noção e entender que há regras muito claras e esta é uma intervenção, o rapto do presidente de um Estado, uma intervenção. E por muito legítima que uma mudança de regime seja, e necessária, e que poupe muitas vidas, atenção, este regime de Nicolás Maduro não é uma ditadura soft, há milhares de pessoas presas, torturadas, que desaparecem. É uma situação terrível no que diz respeito não só à liberdade, mas à própria condição de vida. Um país que poderia ser riquíssimo, mas em que a maioria da população vive em absoluta pobreza, que não tem escolhas, que não tem infraestruturas, é absolutamente escandaloso. E este também é um crime, a violação constante do direito ao desenvolvimento, do direito a uma vida digna e do direito à liberdade, obviamente, mas muito mais grave do que isso, o direito a uma vida digna é aqui constantemente violado. Preocupa-me, no entanto, o modus operandi, obviamente, que esta é uma operação do ponto de vista dos Estados Unidos Guiada e decidida por Marco Rubio. Parece-me que Marco Rubio tem de aceitar muitas coisas do movimento MAGA e de Trump, que ele provavelmente não assinaria, nomeadamente algumas ideias de J.D. Vance. E em troca, parece que jogou aqui esta carta do domínio na América Latina e sobretudo, a mudança de regime em vários estados da América Latina. E aqui, obviamente, a Venezuela é um deles. No entanto, esta operação é apoiada muito para além do movimento MAGA. É um tema fundamental para muitos republicanos e até por muitos democratas dos Estados Unidos que apoiam ao longo de muitos anos, financeiramente, mas também politicamente, os opositores a Maduro e portanto, aqui há um consenso muito maior nos Estados Unidos. Agora, o que me preocupa realmente é a situação na Venezuela em si. Eu dizia que não se pode comparar Panamá com a Venezuela. É um país não só pela sua extensão de população e geográfica muito grande. Aqui é muito mais difícil conseguir uma mudança de regime, até porque não sabemos ainda a reação dos militares, qual vai ser. A vice-presidente Delcy Rodríguez já exigiu que imediatamente se dê uma prova de vida do presidente e da sua mulher, que foram capturados por estas tropas especiais. Há o estado de emergência neste momento, mas também há muitos apoiantes ainda de Nicolás Maduro. E por quê? Porque dependem totalmente nas suas vidas e financeiramente, dos seus trabalhos, da sua vida, enfim, da sua corrupção, porque este é um país corrupto, é uma economia de corrupção e de poder de Nicolás Maduro e, portanto, o grande perigo aqui é efetivamente uma guerra civil, uma grande instabilidade. E, portanto, o que é que se segue agora?

O que será o dia seguinte, não é?

Exatamente. Como é o dia seguinte? Os Estados Unidos planearam alguma coisa, têm um apoio que permite, por exemplo, a María Corina Machado e a Pedro Urruchurtu voltarem para o país e à força suceder? Obviamente que não, porque o país não tem uma estrutura de instituições, neste momento, democrática. Portanto, não é uma questão de mudar o líder, de mudar o parlamento.

É mudar uma estrutura.

Exatamente, é a estrutura. Por fim, só uma última nota que me parece aqui também muito preocupante. Por um lado, sim, por outro lado, até não. Às vezes são estes momentos de crise absoluta que depois abrem também novas possibilidades que não eram visíveis antes. E é esta ligação, precisamente, de Putin a Nicolás Maduro. Portanto, podemos esperar aqui um agravamento da relação entre Putin e Trump, obviamente, e Putin já se manifestou neste sentido, mas também o Irão, que está muito enfraquecido. Ontem ouvíamos vários protestos desde o último domingo nas ruas também do Irão, portanto o Irão também. E aqui a grande interrogação é, obviamente, como vai reagir a China a isto, porque a China obviamente recebe da Venezuela muito petróleo também e, portanto, há aqui uma aliança também forte. E portanto, vai Maduro ficar isolado ou será que Putin ainda tem força, ainda tem capacidade para apoiar? E como será que poderá ter influência sobre os militares na própria Venezuela? E a oportunidade que nasce desta crise é, obviamente, Trump finalmente perceber que Putin não é um aliado e nunca será um aliado dos Estados Unidos, com consequências para outros conflitos no mundo, nomeadamente para a Ucrânia, apesar de aí a guerra e o contexto serem completamente diferentes. Portanto, temos aqui muitos pontos de interrogação. O primeiro é, obviamente, uma enorme preocupação com a população, não só com os portugueses, obviamente, que vivem na Venezuela, mas, por exemplo, vai haver uma onda de refugiados agora. Portanto, aquilo que Trump não queria, que houvesse uma maior onda de refugiados ou, por exemplo, o presidente que agora foi eleito no Chile, um dos grandes temas era uma afirmação contra os refugiados da Venezuela. Ora, com este contexto, obviamente vamos ter uma enorme onda de refugiados para o Brasil, para muitos outros estados. A Colômbia, atenção, alinhada ainda com Nicolás Maduro, aliada de Nicolás Maduro. E, portanto, temos aqui uma enorme instabilidade e eu tenho dúvidas que os Estados Unidos tenham a capacidade militar e mesmo de homens, não vão querer pôr homens neste terreno. E quero dizer, qual é a consequência, qual é a reação em cadeia deste ato de força, mas que é ainda assim um ato único, uma vez que a oposição ainda não tem bases suficientes para se afirmar. Mas há muita população também na Venezuela que está com María Corina Machado. Vamos ver se é possível uma alteração de regime, mas que vai demorar muito tempo e vai ser necessário um grande apoio financeiro, econômico, mas também humano a este espaço ao longo de 2026.

Mónica Dias, muito obrigado por se ter juntado também a esta emissão especial da Rede Observador, especialista em Ciência Política e Relações Internacionais, também diretora de Estudos Políticos da Universidade Católica