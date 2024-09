Ex-DGRSP tem falta de memória, diz Associação Sindical das Chefias da Guarda Prisonal

Líder da Associação Sindical das Chefias da Guarda Prisonal reage à entrevista de Rui Gonçalves à RTP. Hermínio Barradas diz que ex Director dos Serviços Prisionais se esqueceu do que fez no cargo.