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Neste jornal temos agora em direto Filipo Lima, é o presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. É isto mesmo, esta decisão é correta, embora fosse possível aos professores manter o calendário inicial?

Muito bom dia e obrigado pelo convite. O Ministério da Educação entendeu que era preciso dar mais tempo aos professores que estão a classificar as suas provas, de facto motivado por questões de dificuldades informáticas, de dificuldades de software. É um processo que começou mal desde o início. O Ministro da Educação admitiu isso há dois dias na Assembleia da República e está a corrigir, de facto, os lapsos que têm ocorrido, são imensos lapsos. Eu só espero é que no dia D, que agora não é dia 14, é dia 17 deste mês, se de facto se concretize a afixação das pautas nos locais de estilo das escolas. Os nossos alunos têm todo o direito de conhecer as classificações que obtiveram nos seus exames, sendo certo que a segunda fase, já percebemos, foi empurrada para a frente e agora irá terminar só no dia 24 deste mês.

Se há aqui uma alteração, parece-lhe que esta margem dos três dias em que é deslocada vai ser possível cumprir?

Eu não faço ideia, o Ministério da Educação na posse de todos os dados, muito mais do que nós, com certeza. Temos conhecimento da situação porque falamos com alguns professores e porque vemos as notícias que vão saindo diariamente, infelizmente, motivado pela situação, nos jornais, nas televisões. Eu não sei se estes três dias serão suficientes. Agora, é o prazo que o Ministério da Educação julgou adequado para que, de facto, no dia 17 deste mês, nós diretores possamos afixar as pautas nas nossas escolas. Nós tudo iremos fazer para que isso aconteça. Aliás, os diretores das escolas e os professores nunca fizeram parte do problema como no início quiseram fazer crer. Nunca! Fazemos parte da solução. Temos de ter condições de trabalho e neste momento muitos professores que estão a classificar as provas não têm ainda essas condições de trabalho. Ou seja, não podem corrigir as provas porque não têm o seu computador.

Há ainda professores que não têm as condições para fazer a correção das provas?

Haverá, com certeza, e daí a necessidade de o Ministério da Educação ter de adiar o prazo de entrega destas classificações do dia 14 pro dia para que os professores possam, na verdade, classificar as provas. Agora, gostaria que estes três dias fossem suficientes, iremos perceber, e gostaria que no dia 17 deste mês os alunos, que têm todo o direito, estivessem em conhecimento das classificações. Mas neste momento eu acho que temos que haver vamos, como diz São Tomé: "Ver para crer".

Ver para crer. Mas acredita, até porque começou por nos dizer que o processo começou mal desde o início, acredita que as provas e os resultados das provas podem ser muito contestados?

Não tenho dúvidas nenhumas. Este ano, os recursos vão aumentar exponencialmente. Por quê? Porque os pais perceberam que este processo começou muito mal, tem tido muitos atropelos, e este muito mal não sou eu que estou dizendo, foi o Ministro da Educação, e bem, que já o admitiu na Assembleia da República. Portanto, os pais desconfiados da situação, com certeza que vão usar um direito que já têm há muitos anos, que é o direito de recurso. Este ano, o número de recursos vai subir substancialmente.

E isso vai atrapalhar o ritmo das escolas e de organização, não só do processo de candidatura ao ensino superior, mas da organização e de preparação do próximo ano letivo?

Eventualmente, pode atrapalhar, porque o aluno recorrendo tem sempre a expectativa de ter uma melhor nota, que vai ter influência, com certeza, no seu acesso ao ensino superior. Mas, na verdade, isto é um facto que eu penso que vai acontecer, já falando com diversos pais, não tenho dúvidas que eles vão de facto usar este mecanismo que a lei prevê há muitos anos, mas este ano, em virtude daquilo que está a acontecer e das notícias que vamos tendo conhecimento, os nossos pais de facto irão usar este recurso como nunca o fizeram no passado.