Famílias pouco satisfeitas com ensino à distância. "Pais deram classificação de 5,8 numa escala de 0 a 10"

Estudo da Deco mostra insatisfação com modelo. Ana Almeida, responsável pelo inquérito, descreve as preocupações dos pais, mas destaca: "Não é uma situação perfeita, mas é melhor do que nada".