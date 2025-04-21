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Estamos em emissão especial. Falamos da vida do Papa Francisco. Morreu hoje, tinha 88 anos. Na Rádio Observador temos connosco em linha Peter Stilwell, é teólogo, é português, mas tem ascendência inglesa. Chegou a ser reitor da Universidade Católica, a única que está na República Popular da China, a Universidade de São José, em Macau. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Gostaria de começar por lhe perguntar que memória fica do Papa Francisco neste dia da sua morte.

Fica a memória de um homem bom, um homem com uma capacidade de comunicação com as pessoas para lá das fronteiras que habitualmente o discurso católico atinge. Portanto, a capacidade de falar para pessoas que não sabem aquela linguagem mais rebuscada dos teólogos e dos eclesiásticos. E isso foi um dom que ele trouxe, foi capaz de tocar o coração de muita gente em muitos países e desafiar-nos para olhar, por exemplo, com a sua grande encíclica sobre o cuidado da natureza, desafiar-nos a esse sentido do cuidado pelo bem comum e pela natureza. Outra das suas encíclicas, a "Fratelli Tutti", desafiar-nos a encontrar-nos todos como irmãos para lá das fronteiras das religiões, das raças e das nações. Portanto, nesse sentido, ele fará falta.

Falava desta situação do Papa Francisco, que tentou levar a Igreja Católica para várias partes do globo. Conhece a realidade não só de Portugal, mas de muitos outros pontos do globo. Como referi, esteve muitos anos também na China, em Macau, a liderar também a Universidade Católica. Portanto, esta realidade de até onde é que consegue chegar a Universidade Católica e o poder que vai tendo. Eu gostaria de perceber se de facto vê na obra de Papa Francisco um sucesso nessa tentativa de levar a Igreja Católica para lá de fronteiras onde não estava.

Isso creio que é indesmentível, que ele tornou-se uma pessoa escutada para lá daqueles que se consideram católicos. Eu lembro-me, certa altura, quando o KAICIID se deslocou aqui para Portugal, essa fundação criada pela Arábia Saudita, e veio um alto dignitário da família real saudita para assistir ao assinar os documentos oficiais. E ele deu-se conta que eu era de ascendência inglesa, que falava inglês, ele certamente tinha sido educado em Inglaterra. Sentámo-nos e ele disse-me: "Sabe, neste momento não se trata de salvar nem o Islão, nem o Cristianismo, mas de salvar a humanidade. E o Papa Francisco é o único homem capaz de congregar as vontades à volta desse desafio que se coloca a todos". Portanto, facto é que ele é escutado nos quatro cantos da Terra.

Peter Stilwell, falamos aqui muito deste trabalho do Papa Francisco. É um homem a quem se aponta também a intenção de reformar a Igreja em alguns pontos. Que reformas consegue efetivamente avançar o Papa Francisco? O que é que vai ficar do legado deste papa neste aspeto de reformar alguns aspetos da Igreja Católica?

Essa é a parte mais difícil. Foi a razão pela qual o Papa Bento XVI se demitiu. Foi por considerar que não era um gestor, não era capaz de dar a volta àquilo que ele sentia que eram as falhas que havia na Cúria, para não lhe chamar a burocracia central da Igreja, na Cúria papal. E portanto, o que o Papa fez, mal tomou posse, foi organizar um pequeno grupo de cardeais que com ele se reuniam duas vezes por ano, penso que era duas vezes por ano, e que foram analisando caso por caso os vários setores da Cúria e reorganizando essa Cúria. Ele chegou ao fim dessa reforma e ela foi implementada, se não me engano, há um ou dois anos, com mudanças dos nomes, com fusão de setores e com a introdução de uma novidade que chamou muito a atenção, que foi a introdução de mulheres em cargos de alta responsabilidade no interior dos chamados dicastérios da Santa Sé. Portanto, ele levou por diante essa reforma. Ela é pouco visível para a opinião pública em geral. A eficácia dessa reforma, veremos a prazo. Eu creio que foi introduzido também um critério que era que as pessoas não podiam estar permanentemente nos dicastérios e que, portanto, teriam que regressar à vida pastoral e às suas dioceses depois de um ciclo de serviço. Muito importante, porque como todos nós sabemos, as burocracias têm tendência a se ossificarem, como se costuma dizer, ao chamado célebre princípio de Peter, que as pessoas são promovidas até o seu nível de incompetência e as burocracias tendem depois a tornar-se inoperantes ou então tornar-se dependentes das vontades que são vontades alheias àquele que comanda. Portanto, veremos com o novo papa e veremos com o andar do tempo, a eficácia dessa reforma. Não foram muitas vezes ao longo da história que se empreendeu uma reforma desse alcance. Portanto, veremos e os historiadores depois analisarão até que ponto ela foi eficaz.

Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa em março de 2013. Foi o primeiro em muitas coisas. Foi o primeiro a ser membro da Companhia de Jesus, ou seja, jesuíta, foi o primeiro das Américas, foi também o primeiro não europeu em mais de 1200 anos, sendo que o último tinha sido um papa sírio em 741, foi o primeiro do hemisfério sul. Depois acabou por ser o primeiro também a utilizar o nome Francisco. Foi o pioneiro em muitas coisas. E se essa abertura que a Igreja Católica teve, também de permitir a Bergoglio ser o primeiro em tantos aspectos e levar a Igreja Católica para outros horizontes, se é algo que devemos esperar para a discussão dos próximos dias, para o futuro da Igreja Católica, ou se quando chegarmos ao período de conclave, podemos entrar num período também de regressar um pouco ao que existia antes.

O centro de gravidade da Igreja Católica tem se vindo a deslocar. Costumava ser a Europa, depois os Estados Unidos, com grande imigração dos irlandeses, polacos e italianos. Depois, no meio do século passado, passou a ser a América Latina. Hoje em dia é a África e há zonas da Ásia que também estão em crescimento da Igreja Católica, a alargar-se. Portanto, o panorama mundial da Igreja Católica é bastante diferente daquilo que era 20 ou 30 anos atrás. Visto da nossa perspectiva europeia, parece que pouco mudou, mas olhando o mundo nessa perspectiva demográfica, de fato mudou muito. Julgo que os cardeais terão que enfrentar essa questão e terão que escolher alguém que é sensível, que percebe o que se passa nessas zonas do mundo onde a Igreja cresce e é uma presença importante para a vida social. Pensemos em África, alguns dos países da África, onde a Igreja não só é interveniente, como é perseguida, como é também aquela onde tem mais vocações. Portanto, há que ter atenção a esta mudança de centro dentro da Igreja.

Pedro da Silva, muito obrigado por ter estado conosco aqui na Rádio Observador nesta manhã. Estamos em missão especial e estamos a dar conta, claro, dessa informação que marca o dia: morreu o Papa Francisco