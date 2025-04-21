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Eu acho que o legado do Papa Francisco manifesta-se em vários pontos, mas eu acho que o mais importante, e até dando seguimento um bocadinho ao que estava a dizer agora o Pedro Gil, é o sublinhar que toda a gente, independentemente do que são os seus comportamentos, os seus hábitos, as suas crenças, aquilo que marcou o seu passado, toda a gente tem lugar nos planos de Deus e toda a gente tem uma dignidade que não se pode ferir, que é indelével e que a Igreja tem a obrigação de sublinhar e de acarinhar. Isso não quer dizer que a Igreja tenha espaço para todas as ideias e o seu contrário, mas sim que ninguém está para lá da salvação enquanto caminha aqui entre nós. E, portanto, a Igreja está de portas abertas para receber e acolher toda a gente e apresentar aquilo que é o seu modelo de vida e aquilo que é a pessoa de Jesus Cristo, para que as pessoas possam aceitá-lo ou não nas suas vidas. Eu acho que esse é o grande legado, ter conseguido manifestar isso. Quer dizer, isso não é diferente daquilo em que acreditavam os papas anteriores. Simplesmente, o Papa Francisco conseguiu apresentar isso de uma maneira mais clara, mais surpreendente, levando, de facto, muita gente que pensava "a Igreja não é para mim" a reconsiderar e a dar uma segunda oportunidade. É sempre fácil encontrar um ou outro caso de pessoas que se converteram por causa da influência do Papa Francisco. Estar a entrar aqui em casos particulares não será o mais adequado, mas temos assistido a um fenómeno curioso nos últimos meses. Como sabe, a altura por excelência para batismos de adultos é exatamente a altura da Páscoa, a Vigília Pascal e até agora o Pentecostes, e de muitos países que nós consideramos ultrassecularizados, temos assistido a um aumento significativo de pessoas a procurar o batismo. Até que ponto tudo isto se deve ao Papa Francisco? Obviamente, não sei, mas que muitas destas pessoas possam ter pensado: "Então, afinal, se é para todos, se calhar também é para mim", e que possam ter começado aí a sua caminhada, por mais que se identifiquem mais ou menos com as ideias do Papa Francisco, eu acho que não é de descartar que isso tenha acontecido. Portanto, isso é um legado que é muito importante e que penso que dará frutos ainda durante alguns anos.