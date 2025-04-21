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Acho que conservamos a memória de um papa que simplificou as formas da Igreja. A Igreja tornou-se mais atualizada, mais do nosso tempo, mas o papa não queria nunca que nós centrássemos a atenção nele. O ponto dele era sempre Deus. E isto pode parecer uma desconversa, porque habituamo-nos tanto a colocar Deus de lado como se fosse pouco importante. Importante para os crentes, mas no fundo, não é importante como coisa comum a dizer a todos, mas essa não é a ideia do Papa Francisco. Ainda há pouco tempo, ele prefaciou um livro de um jornalista inglês chamado Austin Ivereigh, chamado "Primeiro Pertencer a Deus". E nesse prefácio ele dizia: "Aquilo que eu pretendi no meu pontificado é que as pessoas voltassem a ter noção de que pertencem em primeiro lugar a Deus, coisa que não as diminui, porque não é ser propriedade dele, é ser filhos". Portanto, o que ele queria era que nós recuperássemos a confiança em Deus, que é muito melhor do que nós imaginamos. E é por isso que ele fala da revolução da ternura. Ele não está só a falar de que as nossas relações sejam melhores e mais simpáticas. Também, certamente, mas sobretudo, porque a ternura mora em Deus. E esta acho eu que é a ideia principal que ele quis transmitir com o seu pontificado e com o seu exemplo de vida.

Falava nesta questão de algumas mudanças de atualização da Igreja Católica, colocá-la mais próxima daquilo que é a realidade dos dias de hoje. Francisco foi o primeiro em muitas coisas, o primeiro argentino, claro, o primeiro das Américas, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro jesuíta. Temos essa parte toda em que foi pioneiro, mas teve também esta vontade, ou pelo menos tem sido apontado, temos escutado isso ao longo desta manhã, essa vontade de reformar, de atualizar a Igreja, como referia. Olhando para essas reformas, quais é que foram as principais áreas em que Francisco efetivamente conseguiu reformar?

Eu penso que a principal reforma tem a ver com o facto de na Igreja se incorporar como cultura a ideia de que todos nos ouçamos a todos. A palavra que se usa tecnicamente é muito complicada, chama-se sinodalidade, que é difícil de perceber, mas basicamente significa que dentro da Igreja haja hábitos mais saudáveis. Primeiro, de nos ouvirmos uns aos outros com respeito. E num tempo de polarização, isso é particularmente interessante. Depois, que essa escuta seja feita também acompanhada de uma escuta importante e paralela à escuta dos outros, que é a escuta de Deus. E foi aquilo que ele quis introduzir para renovar uma instituição que surgiu com o Concílio Vaticano II, chamada Sínodo, que é uma espécie de congressos regulares dentro da Igreja, congressos alargados, mas de forma a que toda a gente fosse envolvida. E realmente, neste processo, que neste momento leva já cinco anos de existência, um processo longo, essa é a nova cultura. É claro que ainda atingiu poucas pessoas, há muita gente que vê com desconfiança, mas nós estamos muito habituados, não só na Igreja, mas fora da Igreja, a que as pessoas sejam pouco tidas em conta. Isto sem ferir os mecanismos da autoridade que a Igreja tem, porque ela é uma sociedade organizada, portanto, há quem manda, há o papa, os bispos, sim, senhora, muito bem. Mas as pessoas todas, o batizado, o cristão comum, têm que ser mais ouvidos. E nesse aspecto, eu acho que o papa deixou um legado importantíssimo e experimentável. Isto foi mesmo uma experiência posta em prática, e eu acho isso notável. Podíamos depois falar de outras questões, tipicamente que estão muito em discussão, tipo ordenação de mulheres, etc., essas coisas todas, que cada papa traz consigo uma novidade. Este afirmou sempre que não alteraria essa matéria e, de facto, não alterou. Depois, o papa que venha, que traga consigo as novidades que venha a ter, porque eu acho que a Igreja também tem demonstrado ser sempre uma caixa de surpresas. Portanto, é jovem e está sempre com coisas novas e por isso também é sempre interessante acompanhá-la.

O Papa Francisco morreu esta manhã. Óbvio que estamos aqui a recordar o seu trabalho, mas é também importante começarmos a perceber aquilo que podemos esperar do futuro e em breve vai iniciar-se esse processo para a escolha do próximo papa. Gostaria de perceber o que se espera efetivamente da Igreja Católica, na sua opinião, o que será importante nesse momento da escolha do próximo papa. Alguém que mantenha este espírito reformista, alguém que tenha uma posição mais forte, talvez mais conservadora. E faço essa pergunta em linha com aquilo que são os grandes acontecimentos da humanidade, os grandes acontecimentos a nível global, como conflitos em curso que temos neste momento com o aumentar das tensões entre países, com o extremar de posições em vários momentos da sociedade, da política, da economia, a nível interno e um pouco por todo o globo. Gostaria de perceber o que podemos efetivamente esperar dessa discussão no momento de escolher o novo papa.

O retrato que fez acho que é certeiro e é muito preocupante. E podemos dizer que, pelo menos com olhos humanos, um papa que seja diplomaticamente trabalhado e, portanto, que saiba intervir nestes espaços, parece ser uma urgência. Mas enfim, há sempre novidade e nós nunca sabemos bem o perfil que depois aparece e mesmo o perfil que aparece depois traz novidades consigo e, portanto, estamos sempre um pouquinho abertos à incerteza. Mas eu penso que os problemas do mundo não são apenas esses macro, há também os problemas micro. E aquilo que nós conhecemos, até no âmbito sobretudo ocidental, tem a ver com o facto de as pessoas estarem muito isoladas. Há uma grande degradação da qualidade das relações. É mesmo as relações é que as pessoas investem mais, as relações afetivas, há os problemas de saúde mental, há um desgaste grande. E, portanto, há aqui um dado que não é geopolítico, mas que é, como eu digo, de pequena dimensão, que as pessoas estão muito necessitadas de uma cura interior. E a Igreja sempre esteve convencida, e o Papa Francisco também estava convencido, de que essa cura existe em Deus. Mais uma vez, isso parece discurso infantil, ultrapassado e tal Porque o mundo moderno tornou-se muito autossuficiente, mas eu penso que é capaz de corresponder a uma necessidade que não está a preencher e que provavelmente corresponde a uma solução verdadeira. Deus está vivo, Deus não morreu, não é só alguém sobre quem se fala, eventualmente, como se fosse uma peça de museu. Ele está vivo e o Papa dizia que todos estão em condições de poder, em cada momento, falar com esse Deus e Deus corresponde. Repare que hoje em dia existe uma grande atração por retiros, espiritualidade, de procuras de experiências de harmonia, paz, união com a natureza. E isso corresponde a uma ânsia do coração que está insatisfeita. O que o Papa também disse em relação a isso foi: "Atenção, só Deus pode corresponder a essa necessidade". Não quer dizer que não haja aspectos positivos em tudo aquilo que eu referi, mas, em todo o caso, é no fundo repetir aquilo que o povo judeu durante milênios esteve a dizer: "Atenção, só há um Deus, os outros não são deuses". E eu penso que esta é uma das necessidades grandes no tempo moderno e penso que o Papa seguinte, provavelmente, será escolhido também em função de ter capacidade de voltar a tornar esta resposta uma resposta jovem, atual e fresca.

É consultor de comunicação do Patriarcado de Lisboa. Nós durante os últimos anos vimos algumas posições do Papa Francisco, deixe-me utilizar a expressão, muitas vezes face àquilo que é a Igreja Católica a pisar a linha, às vezes a entrar em temas onde não era habitual vermos um líder da Igreja Católica comunicar, falar até sobre esses temas. Estou a falar aqui, claro, dos direitos da mulher, direitos pra comunidade LGBT, a cruzar-se também aqui muitas vezes naquilo que é a relação com outras religiões. Gostaria de perceber, enquanto consultor de comunicação do Patriarcado de Lisboa, se o Papa Francisco facilitava ou dificultava o seu trabalho.

A pergunta está bem feita e é interessante. O Papa optou por um género de comunicação que não era o tradicional, o formal, ou apenas o formal, porque ele também, evidentemente, tem documentos publicados, escritos, e que é sempre interessante ver. Ele sabia que corria sempre um risco, mas esse risco tinha uma grande compensação, que é tornar-se próximo das pessoas. Isso foi o que ele conseguiu. Aliás, para lá das reais lutas ou confrontos entre progressistas e conservadores, ele teve o alcance que vai para além disso. Essas são elites, o povo, sim, em geral, ele conseguia chegar a ele. E portanto, é um registo comunicativo que, é verdade, trouxe riscos e trouxe dificuldades aos comunicadores, porque às vezes havia coisas que eram mais difíceis de interpretar. Eu sempre aconselhei o seguinte: que o Papa era preciso sempre conhecê-lo no original, na íntegra e na forma como ele comunicou. Isto é, se ele tivesse falado oralmente numa conferência de imprensa, era preciso ir ver a gravação e a forma como ele disse. Não bastaria ver a transcrição, porque as transcrições às vezes não transmitem todas as emoções.

Ou seja, perceber o tom com que dizia.

Perceber o tom. E depois, este Papa também tinha outra característica: ele gostava de alguns temas deixá-los indefinidos. Não porque não houvesse um pensamento definido.

Para gerar discussão?

Não, sobretudo porque ele sempre quis que qualquer pessoa, mesmo que esteja com ideias que não sejam totalmente alinhadas com a Igreja, elas são bem-vindas. Portanto, a ideia do todos que o Dom Américo Aguiar depois veio dizer que não é tudo significava que Deus acolhe a todos. Portanto, é assim, a Igreja é um espaço grande onde as pessoas podem vir para encontrar Deus. Quando a pessoa começa a interagir com Deus, é de Deus que vai descobrir uma luz maior para entender essas outras nuances, que são nuances importantes, sobre o comportamento. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes nós restringimos as coisas à questão da sexualidade, mas há uma ideia cristã que é preciso amar os inimigos. E eu acho isso muito desafiador. Já amar os amigos dá o trabalho que dá, quanto mais amar os inimigos. Ora bom, nós não vamos pedir às pessoas: "Só entras dentro da igreja se conseguires amar os inimigos". Não. Entra dentro da igreja, ou melhor, aproxima-te de Deus sem medo, porque Deus nunca é uma ameaça. E quando estiveres lá, provavelmente serás envolvido numa dinâmica interior que te fará descobrir que amar os inimigos pode não ser uma má ideia.