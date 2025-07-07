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Armínio Barradas, dois reclusos fugiram nesta segunda-feira do estabelecimento prisional de Alcoentre. Terão subido a um muro e depois desceram-no com uma corda. Armínio, como é que uma fuga destas voltou a acontecer no país?

O sistema está falido, não se consegue captar guardas prisionais. O governo insiste num modelo que está obsoleto e ultrapassado. Ninguém mexe nas condições da atratividade para as forças de segurança. É sabido, também pelo governo, que falta 25% da corporação. Por exemplo, na classe de chefes, a média de idade já é de 58 anos e o quadro está limitado a 50%. Era mais que previsível, nós temos alertado através de diversos comunicados que estão criadas as condições, de forma consciente e irresponsável, há uma incapacidade resolutiva do governo em criar as condições para virem mais recursos humanos. Enquanto isto estiver assim, sem dramatismos, vão-se dar mais acontecimentos. É inevitável, não há efetivo. Um fator que potenciou ali também em Alcoentre foi o estarem em greve ao trabalho suplementar e ficou só uma equipa de serviço a partir das 16h. E já dura há duas, três semanas. Os reclusos apercebem-se que a partir das 16h fica muito menos guardas. Depois há as questões estruturais, as câmaras não estavam a funcionar, as torres estão desativadas. E há outro fator que conflui aqui para agravar o contexto da segurança, que é a obsessão que a Direção-Geral está na realização de diligências. Desfalcam todos e quaisquer postos que tiverem de desfalcar para não faltar a um tribunal. Portanto, há uma pressão enorme da Direção-Geral em realizar diligências e desfalcam mais ainda o efetivo interno a nível nacional, não é só em Alcoentre.

E lá dentro, para conseguirem organizar esta fuga, é durante as horas em que há menos guardas e, portanto, são menos vigiados, é assim que eles se organizam para conseguir escapar da prisão?

Tudo aponta que sim. Conseguiram saltar o arame laminado, possivelmente com um casaco ou uma manta, um cobertor. Não há guardas nos pátios por força de se estar a dar refeitórios e nos pisos, há distribuição de certos artigos àquela hora. E o pátio estava sem vigilância e os reclusos estudaram aquilo, certamente, como fizeram outros há um tempo atrás, e aproveitaram a oportunidade. O sistema está falido. E isto não há solução. O governo não mexe na orgânica nem na estrutura, isto vai continuar a acontecer. Cada vez vai mais gente para a reforma mensalmente e outros já vão ao médico porque já não aguentam a pressão. É trabalho suplementar já não remunerado, é supressão de folgas, as pessoas nunca sabem quando é que saem do serviço e quando é que vão trabalhar. E isso satura, rebenta, não há nada a fazer. Enquanto continuarem com esta doutrina, não há medidas prospetivas e corretivas, isto vai continuar a acontecer.

Com o número de guardas que falam ser o necessário, esta fuga não teria acontecido?

Não. E também não conseguimos perceber os serviços mínimos no tempo de dois diretores-gerais anteriores. Apenas 50% dos que se declarassem em greve é que eram dispensados. Agora, esta greve não é nossa, não é do nosso sindicato. Consta que todos os que se declararem em greve da equipa que sai às 19h, vai tudo embora, está tudo dispensado. Portanto, é uma redução gravíssima, mas lá saberão as circunstâncias e o que pretendem com a greve, que é mais do que legítima. Agora, estava criado o caldo para acontecerem este tipo de fenómenos.

E de quem é a culpa desta situação?

É do governo, do sistema, está anunciado, então não serviu de nada o que aconteceu em setembro? Isto estava mais que denunciado desde o início de 2024. Repare que não há chefes. As cadeias estão entregues a guardas. Está um curso para chefes, para 90 vagas, está parado desde maio de 2024 e ainda não fizeram a prova de conhecimentos. Querem o quê? Então não têm consciência das coisas como estão? Como é que se pode exigir alguma coisa a pessoas com 64 anos quando estão de serviço, em meio hostil?

Funções de chefia estão a ser ocupadas por guardas que não têm as competências, que não têm essa categoria.

Não têm a formação. Não têm competências, não têm atribuições, não têm nada, qualquer um serve para fazer qualquer coisa. Depois sai a esneira. O governo sabe, a Direção-Geral sabe, este diretor-geral sabe que era diretor de uma cadeia.

E nos últimos tempos, a resposta que têm obtido do governo tem sido uma resposta mais positiva naqueles que têm sido os vossos pedidos e as vossas reivindicações, ou tem-se mantido tudo igual?

Temos tido é silêncio. Não há solução, é incapacidade resolutiva. Amanhã mesmo temos reunião na DGAEP porque, de forma inédita, vai haver uma greve de chefes no dia 17. Uma greve só da carreira de chefes. Veja lá o ponto onde isto chegou. Nós não queremos ficar com responsabilidades de nada. Agora vão dizer o quê? Que vão abrir um inquérito e que veio o magistrado do Ministério Público. Esquecem-se é de dizer que está sob a tutela do diretor-geral. Essa parte nunca dizem

De acordo com o Sindicato Nacional da Guarda Prisional, desde 27 de junho que já havia um alerta de uma tentativa de fuga na prisão de Alcoentre. Se havia um alerta, era um alerta que já era conhecido por todos? Só por alguns? Tendo em conta que este alerta foi dado pelo sindicato. E se houve então este alerta, efetivamente, por que nada foi feito para evitar a situação?

O alerta tem que estar fundamentado, não pode ser uma coisa leviana. E os meios já estão tão espremidos para o serviço diário normal. Acabei de lhe dizer que há pessoas que vão já em trabalho, que já ultrapassam o terço do pagamento que a lei prevê. Outros vão nas folgas, já de borla, vão trabalhar de borla pro sistema não cair. Eu não consigo perceber como é que se montava um sistema sem ser uma coisa que tivesse consolidada. Agora, por outro lado, nós temos um serviço de informação de segurança interno, já falhou em Vale de Deus. Se calhar, agora também falhou, porque isso não é só dizer que vai haver uma fuga, tem que se saber quem é, de que forma é que será. Não é assim?

Portanto, mesmo havendo este alerta e, eventualmente, um alerta verificado, a falta de pessoas, a falta de recursos humanos, poderia ainda assim ser punha em causa.

Sim, as pessoas são palhaços? Não estamos em guerra. Quando é guerra é que os soldados não saem de lá, então as pessoas não têm direito? Cada vez mais estamos num equilíbrio entre os direitos dos reclusos e os direitos do pessoal penitenciário. Então as pessoas são escravas agora? Agora há um alerta, alguém se lembrou de dizer, há um alerta. Como faltam 1300 guardas, aqueles ficam lá toda a noite, metem um saco-cama ou uma cama do IGA e ninguém sai da cadeia. Isto é impensável, mas o sistema permitiu que isto chegasse a este ponto. O governo permitiu que chegasse a este ponto. E vai acontecer mais vezes. Enquanto continuarem com esta estrutura desta maneira, não haver uma mudança de fundo, de doutrina, de edificado, de captação de recursos através da promoção da atratividade das carreiras, isto vai continuar a agravar. Não há hipótese.

Hermínio Barradas, muito obrigada.

Obrigado também.