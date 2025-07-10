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Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes do Barreiro. Muito bom dia, Antonieta Fortunato. Já está mais claro como é que, afinal, vão ficar as urgências na península de Setúbal?

Bom dia. Obrigada pelo vosso convite. A Comissão de Utentes, neste momento, está a avaliar esta situação. É verdade que ontem as notícias davam conta de que as três maternidades dos serviços de obstetrícia na península de Setúbal estariam encerrados. É verdade que depois desta polêmica, tinha que se fazer alguma coisa. Não se pode continuar a ter urgências fechadas, as três maternidades da península de Setúbal encerradas em simultâneo.

Mas uma grávida, uma mulher, nesta altura, da península de Setúbal sabe a que unidade hospitalar se pode dirigir?

Não, porque antes de se dirigir a uma unidade hospitalar, tem que telefonar. Começa logo mal por aí, porque a grávida tem três hospitais na península de Setúbal, na sua área de residência, nomeadamente, por exemplo, no Barreiro, ela tem que se dirigir ao hospital do Barreiro e ser atendida. Não pode ser esta questão de telefonar para saber qual é a urgência que está aberta. Porque uma grávida que está a ter um bebê, que está com dores de parto, que está numa situação fragilizada, que a gravidez, apesar de ser um momento feliz, não deixa de ser um momento também de preocupação. E com estas notícias, as preocupações são maiores. Como é que uma grávida sabe qual é o hospital que está aberto? As urgências têm que estar abertas, a funcionar, 24 horas, os serviços têm que estar em funcionamento no seu todo e não paulatinamente uma aqui, outra ali, sem sabermos quando é que estão abertas.

Antonieta Fortunato, ontem a Ministra da Saúde explicou que a partir de setembro, na margem sul do Tejo, vai haver urgências centralizadas num único hospital em Almada. Faz sentido esta solução, sabendo que há efetivamente um problema de falta de recursos humanos?

Ontem, quando ouvi a ministra, fiquei de boca aberta. Esta situação que a ministra coloca, dizendo a partir de setembro concentrar o serviço no Garcia de Orta, já vem sendo cozinhada há algum tempo. Nós em fevereiro soubemos que havia esta hipótese. Mas se há falta de recurso humano, segundo a ministra diz, e há falta de médicos, segundo a ministra diz, como é que vai concentrar tudo no Garcia de Orta? E ainda diz que os outros serviços vão se manter apenas. O Barreiro e Setúbal vão se manter apenas. Nós não concordamos de todo com isto, até porque ela diz que vem uma equipa do privado para o Serviço Nacional de Saúde, vão ser trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, vão ganhar mais, segundo ela disse ontem na SIC, e vão assegurar com a equipa que está no Garcia de Orta, tudo o que tem a ver com grávidas e bebés.

Os grandes problemas da obstetrícia e dos neonatos.

Nós não concordamos. Nós temos três hospitais, nós temos três maternidades. A do Barreiro sofreu obras de fundo. A maternidade sofreu obras de fundo. Mais de dois milhões há um ano e meio. Não se vê qualquer interesse da parte dos utentes de terem que andar a se deslocar. Até porque temos que pensar aqui uma coisa: Alcochete, que pertence ao Barreiro, fica a 30 km do Barreiro. De Almada, fica a 50. Nós não podemos pensar uma grávida que está em trabalho de parto a se deslocar para Almada. E depois, Almada também tem os seus constrangimentos, tem tido os seus constrangimentos, também tem urgências fechadas. Eu não percebo como é que a ministra vai concentrar tudo num hospital só, na península de Setúbal, que tem cerca de 800 mil habitantes. É verdade que não são 800 mil grávidas, mas como é que estas grávidas vão se deslocar para Almada? Até porque Almada também é um sítio em que os transportes públicos, não vamos para a maternidade de transportes públicos, mas é difícil de chegar a Almada com os constrangimentos de trânsito, com tudo. Há três maternidades na península de Setúbal, têm que se assegurar os serviços destas três maternidades.

Completamente contra a centralização dos serviços.

Sou contra