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Sim, dos dados que nos têm chegado, confirmamos. Umas com mais percentagem, outras com menos percentagem, mas na generalidade anda dentro dos 80% daquilo que são os dados que os nossos delegados e mesmo nossos colegas, na maior parte dos AP nos têm feito chegar.

Certo. A Ministra da Justiça, na passada sexta-feira, afirmava com toda a certeza que tem existido um grande investimento nas carreiras dos guardas prisionais. Vocês já falaram no sentido contrário e questionaram essas afirmações. Fala-me um pouco sobre isso, como é que ouviu estas palavras da ministra? O que acha que está a ser mal feito nesse sentido?

Nós ouvimos essas palavras com muita tristeza, porque a senhora ministra refere um grande investimento, mas não traduz, na prática, que investimento é que efetuou no Corpo da Guarda Prisional. Porque aquilo que foi tratado com este governo, não tanto diretamente com o Ministério da Justiça, mas por força de equiparação, poderemos dizer que é o subsídio de risco que foi atribuído à GNR e à PSP, e por equiparação à PSP, o Corpo da Guarda Prisional também recebeu. Portanto, aqui nem houve grande capacidade de negociação, foi aquilo que foi praticado à PSP, foi aplicado à guarda prisional. Apesar de nós sermos a única carreira integrada numa direção-geral com uma lei orgânica e um decreto-lei que define o risco para todos os trabalhadores, nomeadamente desde o diretor-geral até ao empregado de limpeza que trabalhe na DGRSP. Não nos foi permitido discutir a aplicação dessa norma ao Corpo da Guarda Prisional, a nós foi-nos aplicado aquilo que é a equiparação à PSP do subsídio de risco. Entretanto, depois disso, aquilo a que o ministério chamou de um acordo, quando convocou os três sindicados para assinar a ata da reunião do dia 13, reunião negocial em que transmitiram quatro situações e não nos permitiram discutir mais nada além dessas quatro situações, foram questões que vêm tentar de alguma forma encobrir aquilo que tem a falta de responsabilidade da tutela relativamente ao efetivo do Corpo da Guarda Prisional e por isso é que agora há falta de candidato, há uma maior necessidade de alargar as idades, baixar a mínima, aumentar a máxima e obrigar de alguma forma o Corpo da Guarda Prisional a trabalhar mais horas extras ou a pagar mais horas extras por falta de efetivo do Corpo da Guarda Prisional. E aquilo que pretendíamos, o que era mais importante para nós, era a questão da revisão do estatuto profissional, porque aliás, somos a única carreira, talvez da administração pública, em que o Estado pagou um estudo, pagou mais de € 140 mil à Universidade de Coimbra para ser efetuado um estudo sobre a nossa carreira. O estudo está pronto desde janeiro de 2021 e o que é certo é que o nosso estatuto ainda não foi revisto e infelizmente não está na perspetiva do governo fazer a sua revisão nos próximos tempos, apesar de o governo estar a manifestar vontade em rever os estatutos de outras carreiras integradas também no Ministério da Justiça.

Eu li algures que vocês indicavam que a nível nacional, para poder haver um reforço significativo, seriam precisos cerca de mil guardas prisionais a mais. É isso?

O que a Direção-Geral inscreveu no mapa para 2026 ultrapassa os mil. Nós estamos a arredondar para os mil para não pensarem que estamos a exagerar, porque aquilo que o diretor-geral inscreveu no mapa de pessoal para 2026 e com o orçamento de Estado 2026, vai a cerca de 1300 profissionais nas diversas categorias. Sendo certo que faltam profissionais da guarda prisional em todas as categorias. O que está a deixar os estabelecimentos prisionais sem chefias para chefiar, para garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais, mas depois também na base para garantir todas as tarefas e por isso é que a tutela vê-se obrigada aqui a pagar mais do que aquilo que era o limite, que era pago em trabalho extraordinário, porque há falta de guardas, ao menos os que estão a trabalhar sabem que se forem obrigados a trabalhar, são compensados por isso, o que não estava a acontecer, porque estavam a ser acumuladas horas que não era possível depois compensar em dias de descanso.

E diga-me uma coisa, relativamente à greve, também já li que se está a notar o impacto principalmente nas visitas. Consegue-me explicar de que forma é que se nota esse impacto? Há reclusos que não estão a ter visitas, as visitas são mais curtas, o que é que tem acontecido?

De acordo com a legislação, os reclusos têm direito a duas horas de visita por semana, sendo que nós apanhamos dois períodos de greve de quatro dias nos sete dias. O que está definido para os serviços mínimos é que os reclusos só têm direito a visita nos nossos dias de greve, se não tiverem nos outros dias da semana. E têm direito a uma hora de visita nos dias de greve. Isto quer dizer que numa situação normal, sem greve, os reclusos teriam um dia de visita na semana e outro dia de visita no fim de semana, ou então em algumas cadeias de condenados no sábado e no domingo, por causa da nossa greve passam a ter uma visita na semana, reduzindo efetivamente a uma hora de visita, que é aquilo que é metade do que poderiam ter se não fosse a greve que se está a desenrolar. E portanto, foi isso que foi acordado nos serviços mínimos para não impossibilitar o contato dos cidadãos privados de liberdade com a família, mas também para não haver aqui uma violação grosseira do direito à greve do Corpo da Guarda Prisional, houve o entendimento de que as visitas têm pelo menos uma visita por semana e terá a visita no dia de greve se não teve num dos outros dias da semana.

Sim. Ou seja, é como se fosse um serviço mínimo também para essas visitas, não é?

Sim, efetivamente é o serviço mínimo das visitas e também do recreio. Normalmente no recreio, por exemplo, os reclusos estariam abertos durante o dia no recreio. Agora no período de greve, têm direito àquelas duas horas que estão previstas no Código de Execução de Penas, que são as duas horas de recreio a céu aberto. Isso está a ser respeitado em todos os estabelecimentos prisionais, salvo naqueles em que, por falta de condições humanas e de segurança, por isso que se reflete na segurança, podem ter só uma hora de visita por dia.

Sim, com certeza.

Se me permite só uma coisa rápida.

Com certeza, claro.

Se é possível. Aqui um dos focos importantes também é a questão das promoções. É a primeira vez na história do Corpo da Guarda Prisional que à data da promoção, portanto, o diretor-geral assinou a promoção de mais 200 guardas a principal e de 15 chefes a chefe principal no dia 12 de dezembro, e por isso é a primeira vez que à data da promoção não são preenchidas as vagas nas categorias. Nós temos mais elementos a concurso, temos vagas abertas que não vão ser preenchidas e lamentavelmente a tutela não conseguiu, segundo parece, a autorização das finanças para promover e preencher todas as vagas. E isso num ano em que, segundo parece, o Governo promove a ideia de que estamos num país economicamente melhor, comparativamente com 18 e 19, que foram preenchidas as vagas na sua totalidade aquando da promoção de pessoal, desta vez é a primeira vez na história que isso não acontece. E isso está a refletir muito negativamente no sentimento do Corpo da Guarda Prisional e naquilo que é a sua desilusão para com a atitude quer do nosso superior hierárquico máximo, que é o diretor-geral, quer do Ministério da Justiça, que tutela a direção-geral.

Mas aí refere-se a vagas de promoção, ou seja, não é candidaturas de novas carreiras?

Não, falamos de promoção. Portanto, foi aberto um procedimento concursal, ou dois, em 2023, que ainda decorre. O de chefes acabou no dia 12 de dezembro, o de guardas principais vai até o dia 14 de janeiro e a ministra sabe perfeitamente que se conseguir garantir o preenchimento da totalidade das vagas, isso seria uma forma de podermos conversar e com isso podermos suspender as greves que temos agendadas até o final do ano.