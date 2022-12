Trabalhadores do comércio e distribuição em greve, na véspera de Natal. "Haverá secções dentro dos supermercados encerradas"

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, Filipa Costa, acredita que greve de dia 24 vai ter "impacto", face ao "descontentamento" que existe no setor.