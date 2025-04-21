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Papa Francisco deixa um legado de uma certa abertura em relação a muitos temas que eram tabu na Igreja Católica e um deles é precisamente este tema do abuso na Igreja Católica por parte de membros da Igreja Católica, jovens, mulheres. Sente que é um legado que não vai ser esquecido agora no próximo mandato, quando for eleito o próximo papa?

Boa tarde. Eu acredito que este é um legado que não tem retrocesso. Ou seja, aquilo que eu sinto é que o Papa Francisco efetivamente lançou aqui um conjunto de sementes e iniciou aqui um conjunto de percursos que neste momento são irreversíveis. Acredito que quem venha a suceder ao Papa Francisco sinta também a necessidade de continuar este trajeto, este percurso. É um percurso que, de facto, pela primeira vez, de uma forma muito clara, já tinha sido iniciado no pontificado anterior, mas de uma forma mais clara, mais explícita, que o Papa Francisco trouxe para cima da mesa, de facto, um conjunto de temas tabu. Um conjunto de temas que estamos habituados a ver fechados na gaveta dos tabus durante séculos. E um deles é, de facto, o tema da violência sexual contra crianças, contra adultos vulneráveis. E pela primeira vez, de facto, o mundo uniu-se aqui numa tentativa de reparação e de prevenção destes crimes. Naturalmente, eu conheço melhor a realidade em Portugal, aquela que é a Igreja Católica em Portugal, e aquilo que eu sinto, o Grupo Vita está quase a fazer dois anos, aquilo que eu sinto ao longo destes dois anos é, de facto, uma progressiva consciencialização e sensibilização para esta problemática. E por isso acredito e quero transmitir também esta mensagem de esperança a todas as vítimas que possam estar a ouvir-nos e que possam, com alguma legitimidade, sentir-se aqui um pouco preocupadas. E agora, o que é que vai ser daqui para frente? Acredito e tenho a esperança, sim, de que haja aqui um caminho de continuidade. Os primeiros passos foram dados, mas parece-me a mim que são passos muito consistentes, muito sólidos, e que terão agora um trajeto e um percurso de continuidade.

Sim, era mesmo essa a pergunta que eu lhe ia fazer. Ou seja, eu sei que é uma notícia muito recente, a morte do Papa Francisco, é desta manhã, mas se já recebeu algum contacto do Grupo Vita a expressar essa preocupação, obviamente em Portugal, com o futuro, com aquilo que pode ser a incerteza do futuro em relação a outro papa.

Sim, desde manhã que tenho recebido aqui alguns contactos de algumas vítimas que estão naturalmente inquietas e preocupadas, porque é um grande ponto de interrogação que neste momento temos à nossa frente. Mas aquilo que eu sinto muito genuinamente é que estes primeiros passos são, de facto, muito sólidos. E houve aqui algum tempo para amadurecer estes passos e para criar aqui, de facto, um caminho e um trajeto, que neste momento vejo muito dificilmente a ser revertido. Portanto, quero acreditar e tenho essa esperança também porque sinto esse compromisso da parte da Igreja em Portugal, por parte dos vários bispos, por parte dos vários superiores maiores, das várias congregações. Sinto que, de facto, há um compromisso com esta prevenção e com esta reparação, no fundo, em criar aqui uma igreja mais protetora, mais segura para todos. E, portanto, tenho vindo a tentar, na medida daquilo que me é possível, naturalmente, tranquilizar as vítimas que já nos contactaram hoje.

Para finalizar, Ruta Gulhas, o Grupo Vita considera que este é um bom legado do Papa Francisco?

É um legado único. É um legado de coragem, de mudança. Acho que é, de facto, um papa que fez toda a diferença, que será inesquecível a todo o chão, de alguma forma, por diversas razões. Mas, no que diz respeito aqui ao trabalho do Grupo Vita, o Papa Francisco teve sempre um papel determinante pela forma como abordou o tema, pela forma como foi escutando as vítimas nos quatro cantos do mundo, inclusive em Portugal em 2023, quando cá esteve. E, portanto, são de facto memórias importantes e que transmitiram sempre da parte dele e da parte da Igreja que ele sempre representou, uma tentativa de pedir desculpa, de pedir perdão, de acolhimento, de cuidado e que é muito reparadora essa perspectiva para as vítimas.