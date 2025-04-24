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Primeiro, é uma proposta que não nos surpreende nada, porque vindo dos Serviços de Auditoria e Inspeção, já estamos habituados, porque tentam sempre fazer do Corpo da Guarda o elo mais fraco. E depois de eu ler a acusação que já li, só tenho uma coisa a dizer: é ridículo o que está ali. O que está ali é uma acusação ridícula. É uma completa trapalhada da tentativa de condenar guardas prisionais. Assumem que não havia guardas prisionais suficientes naquele serviço, mas mesmo assim condenaram os guardas. Esqueceram-se que não somos nós que fazemos as escalas de serviço. Acusam guardas que não mandaram outros guardas, quando a instrutora do processo nem sabe o estatuto do Corpo da Guarda Prisional. É lamentável, porque ela entrou para a função pública através do Corpo da Guarda Prisional, usou uma classe para se promover na sua vida pessoal. É lamentável não conhecer o estatuto, porque o guarda prisional não manda, executa, quem manda é a classe de chefes. E nós vemos isto como uma condenação política, só, mais nada. Nós vemos isto como uma condenação política, uma condenação de uma classe que já vive em esforço e em dedicação para fazer funcionar os serviços prisionais há mais de 10 anos, temos falta de elementos, temos falta de condições e fazemos funcionar os serviços, e vemos isto como uma tentativa de desculpabilização da incompetência dos serviços prisionais, da incompetência dos consecutivos governos que desinvestiram nos serviços prisionais, e vemos a tentativa de um bode expiatório, mas desengane-se quem pensa isso, porque enquanto eu estiver à frente do sindicato, não vamos ser bodes expiatórios de nada. As pessoas têm que assumir as responsabilidades e não somos nós os responsáveis daquela fuga. Lamento muito que se tivesse dado credibilidade ao testemunho de um preso que fugiu, que foi recapturado, o único que tinham cá em Portugal na altura para fazer a acusação, que foi recapturado em Portugal. Lamento muito que se tenha dado voz a um comissário que está de doença profissional há dois anos e meio, que não serve para vir trabalhar, mas serve para crucificar os guardas prisionais, que são da mesma farda que ele. Infelizmente, temos disso no sistema. E lamento muito que tivessem dado também credibilidade ao testemunho de um ex-diretor-geral, que mostrou perfeitamente nos últimos dias da sua carreira que era contra o Corpo da Guarda Prisional, fez questão de o demonstrar publicamente numa conferência de imprensa e que me levantou um processo disciplinar já depois de estar demitido. Ou seja, está aqui um processo disciplinar a guardas prisionais tendencioso, uma autêntica cabala contra o Corpo da Guarda Prisional e uma declaração de guerra ao Corpo da Guarda Prisional, sem qualquer dúvida.

A frase utilizada de fortes indícios de violação de deveres disciplinares é então uma injustiça aos olhos do sindicato?

Completa injustiça.

Ou seja, na perspetiva do sindicato, esta fuga basicamente foi um reflexo da falta de profissionais e de recursos que existem nas prisões. E não da culpa dos guardas.

Esta fuga é as consequências que ainda hoje temos de falta de segurança dos estabelecimentos prisionais em Portugal, porque continuam igual com falta de segurança todos em Portugal. Por isso, isto são consequências. E se amanhã houver outra fuga, volta a ser por falta de segurança, garantidamente, porque ainda anteontem, em Coimbra, tentou fugir um preso no hospital. Andamos com uma manta de retalhos, a tapar de um lado e destapar do outro. É o que está a acontecer neste momento com os serviços prisionais. E foi o que aconteceu em Vale de Deus, a falta de guardas, porque eu trabalhei naquela cadeia em 2002 e ao fim de semana éramos 60 guardas, agora são 35, quando não são menos.