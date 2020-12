Acolhimento de migrantes. "Há pessoas que esperam quatro anos por documentos", denuncia Serviço Jesuíta aos Refugiados

Serviço Jesuíta aos Refugiados lança campanha "Vidas Em Espera" para alertar para falhas do Estado no acolhimento. "Portugal não trata os migrantes com o devido respeito, nem reconhece o seu valor".