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Recebemos agora, em direto, Luís Miguel Oliveira, crítico de cinema, programador da Cinemateca. Muito bom dia, obrigado por estar conosco. Que legado fica de Brigitte Bardot para o cinema francês, para a cultura europeia, para a cultura a nível mundial?

É exatamente essa a maneira de pôr as coisas, cultura francesa, europeia e mundial. Nós, das gerações posteriores, que não estávamos vivos nos anos 50, nos anos 60, só recebemos a mitologia da Bardot. Não estávamos lá quando o fenômeno rebentou, portanto não acompanhamos a coisa em direto e acaba por nos ser um pouquinho difícil perceber o impacto que a aparição, e acho que se pode usar este termo, a aparição da Bardot nos ecrãs de cinema causou na altura. Podemos ver isso através dos filmes, podemos aperceber-nos disso através dos filmes, mas há todo um rasto do impacto imediato da Bardot espalhado por várias áreas, desde outras áreas artísticas ao pensamento. Estava aqui a fazer uma pesquisa rápida na internet, porque eu tenho uma citação da Simone de Beauvoir, que chamou à Bardot uma locomotiva da história das mulheres. E o impacto dela, de facto, ela representou uma espécie de libertação, que não era apenas sexual, era também evidentemente social, porque as coisas são todas ligadas. Estamos a falar dos anos 50, onde o mundo era diferente. Os ambientes eram, em termos de moral social, muito diferentes do que vieram a ser depois. E ela representou, de facto, um primeiro indício de que alguma coisa estava a mudar. E depois ficaremos com foi a história do mundo também nos anos 60, todos os movimentos de libertação política e social que aconteceram. E ela teve um papel bastante importante nisso, quase involuntário, de certa forma. Mas diz bem quando fala do impacto a nível mundial, porque o impacto que ela teve, mesmo cinematograficamente nos Estados Unidos, foi também uma coisa impressionante e muito rara pra época. "Deus Criou a Mulher", que foi o filme que a fez explodir, foi estreado nos Estados Unidos e, na altura, fez uma receita colossal nos Estados Unidos. Foi o filme que, na altura, foi o filme estrangeiro mais rentável nas bilheteiras americanas. Portanto, o impacto foi como um rastilho num enfarde de palha, numa área bastante vasta.

Ela acaba por se afastar da ribalta, se é que podemos dizer isso, na verdade, cedo, a nível de cinema, a nível de conteúdo cinematográfico, e acaba por depois abraçar outras causas. Sempre a ligação aos direitos da mulher, também depois a defesa dos direitos dos animais como uma grande causa ligada à Brigitte Bardot. Eu queria perceber, na sua ótica, que legado fica mais, o legado de ativista, se é que podemos dizer assim, ou o legado de obra artística?

Acho que isso dependerá muito de com quem falar. Eu diria que a mim me interessa muito mais o legado artístico e o legado que se desprende diretamente do seu trabalho artístico do que o trabalho, obviamente louvável, altamente louvável, que ela fez depois em prol dos animais. E não só isso, ela também se tornou conhecida nos últimos anos, nas últimas décadas, por algumas posições políticas bastante criticadas e esteve envolvida em várias polêmicas. Sinceramente, isso obviamente é importante, mas não é aquilo que verdadeiramente conta. Ela afastou-se, de certa forma. Não é um caso único, é uma pessoa que se fartou um bocadinho da sua própria popularidade, digamos assim.

E nota-se isso nesse posicionamento que teve de se afastar precisamente da ribalta ainda num período muito cedo. Luís Miguel Oliveira, muito obrigado por ter estado conosco nesta edição do Meio Dia aqui na Rádio Observador. É crítico de cinema e programador da Cinemateca