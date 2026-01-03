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Marta Temido, eurodeputada socialista, bom dia. Obrigado por se juntar também a esta emissão especial da Rádio Observador. Que análise faz, que comentário faz àquilo que se tem passado nas últimas horas, àquilo que vamos sabendo?

Olá, muito bom dia a todos. Bom, o primeiro ponto que quero sublinhar é que há aqui dois aspectos distintos. Por um lado, uma inequívoca verificação que se tem mantido no poder à custa de alegadas eleições irregulares, tem condenado uma fatia importante da sua população não só a viver no exílio, mas também a viver empobrecida e, portanto, esse é o retrato atual, infelizmente, da atual Venezuela, mas, por outro lado, a circunstância de que temos aqui uma intervenção do governo americano que se faz, como já foi dito pela alta representante da União Europeia, a Kaja Kallas, com desrespeito pelo direito internacional, tudo leva a crer. Nem há aqui uma atuação em legítima defesa, nem uma prévia autorização do Conselho de Segurança. Dir-se-á que nem sequer houve aqui uma autorização do Congresso Americano, mas sabemos que os argumentos de Trump são de que não houve boots on the ground e, portanto, que essa autorização não era necessária. Mas, de qualquer forma, o que temos aqui é mais uma manifestação daquilo que tem sido a tendência a que temos assistido ao longo dos últimos meses nesta região, que é de ataques a pequenas embarcações, que depois foram crescendo, operações da CIA, colocação de militares e no fundo, tudo aquilo que é o rompimento das relações normais entre Estados soberanos, a ser substituído por acusações de narcotráfico, que é um padrão, aliás, um padrão que os Estados Unidos já utilizaram anteriormente para intervir noutros países e que mostram que independentemente de boas razões que pudessem existir para condenar o regime da Venezuela, há uma situação de utilização insustentável da força, que não encontra nenhuma justificação e portanto tem que ser obviamente condenada. E fez bem Kaja Kallas quando disse que as nossas preocupações essenciais eram a segurança dos europeus que possam estar no país e, por outro lado, que haja um apelo ao restraint, no fundo, à abstenção de manobras mais agressivas. A incerteza é ainda aquilo que nestas primeiras horas marca a situação.

E perante aquilo que é também essa incerteza e aquilo que de pouco se vai sabendo, que papel considera que deve ter a União Europeia no dia seguinte, ou seja, depois de se perceber exatamente aquilo que se passou exatamente no país, qual é que deve ser o papel a nível da União Europeia para que regresse a estabilidade e que haja alguma estabilidade na Venezuela?

Bom, para quem acredita na ordem multilateral e nas regras que a orientam, aquilo que foi o pedido do presidente da Colômbia, Petro, ao dizer que é necessário uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para avaliar o que é que se passou, parece ser aquilo que é o mais adequado de acordo com a legalidade a que todos gostávamos de estar ainda ligados. Neste mundo de lei do mais forte, é evidente que a União Europeia terá que continuar a trabalhar por outros canais provavelmente menos explícitos, menos vocais, no sentido de garantir a segurança dos seus interesses e dos interesses dos seus cidadãos, porque é para isso que a União Europeia existe.

Ao nível também da atuação do governo português, nomeadamente no que diz respeito aos muitos portugueses que vivem na Venezuela, que acompanhamento espera por parte do governo português também perante esta situação?

Tenho a certeza que fará o acompanhamento a que estamos habituados pelos nossos serviços diplomáticos. O presidente da República já manifestou que já teria falado com o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e portanto sabemos que temos uma comunidade importante, sabemos que também as autoridades que trabalham juntamente essa comunidade já estarão a ser envolvidas e portanto aquilo que se faz neste momento é o acompanhamento. Muito mais preocupante do que este acompanhamento imediato é, de facto, o acompanhamento daquilo que possa ser a evolução da ação, que se espera que não aconteça. Há também a referir os riscos de as forças leais ao presidente Maduro não acatarem, não ouvirem uma tentativa de dissuasão e seguirem uma tentativa de escalada. Isso pode levar a maior violência, mas esperamos que isso não aconteça.