Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Helena Ferro Gouveia, Jerusalém foi alvo de ataque esta manhã. Ouviram-se explosões na cidade, também no centro do país. De acordo com a AFP, o exército israelita afirma que foi lançado um projétil a partir do Iémen. Isto acontece, como sabemos, na véspera da entrada em vigor do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Esta trégua entra em vigor amanhã, a partir das 6h30. Não foi consensual entre os ministros israelitas. Pergunto-lhe se este cessar-fogo, que está sob o olhar atento dos países que apoiam o Estado palestiniano, se acredita que pode continuar a haver ataques mesmo depois de baixarem as armas na Faixa de Gaza.

Nós temos que perceber que este acordo que foi alcançado é um acordo muito frágil e qualquer circunstância o poderá fazer perigar. Também temos que ter sempre presente que na região há um conjunto de actores que continua a recusar o direito à existência do Estado de Israel, que não reconhece Israel, como é o caso do Iémen. Os ataques vieram também ainda da Faixa de Gaza e nós temos aqui um posicionamento político que não difere em nada daquele anterior ao acordo. Aliás, já depois de ele ser anunciado, nós ouvimos várias declarações, e nomeadamente de um dos líderes políticos do Hamas, no sentido de haver uma repetição do 07 de outubro e de haver aqui uma negação do Estado de Israel e, sobretudo, de considerar os judeus e o Estado hebraico como seu principal inimigo. Isso importa que se saiba. No entanto, é de saudar que se tenha conseguido chegar a este entendimento, este acordo na sua forma conhecida e que entretanto já foi publicado, é o equivalente àquilo que havia sido definido a 27 de maio e ainda sob a administração Biden. E é de saudar não apenas porque permite libertar alguns dos reféns com vida, porque das 98 pessoas que se encontram na Faixa de Gaza, 24 estão declaradas oficialmente mortas pelas IDF, o que nos restam 60 pessoas e há estimativas que dessas 60 pessoas, talvez metade esteja viva, mas pelo menos salvar essas vidas e devolvê-las às suas famílias e ao seu país. Por outro lado, permite também que entre mais ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, onde a situação é desesperada e onde há muitas dificuldades e a população palestiniana, os inocentes civis, também sofrem muito com esta guerra, criada, provocada, alimentada pelo Hamas, porque a guerra podia ter parado há muito tempo, se os reféns tivessem sido entregues e tivesse o Hamas tido a vontade de o fazer. No entanto, é de saudar este momento. Só que isto é tudo muito precário. Vamos aguardar pela libertação destes primeiros três reféns agora neste domingo. Da lista dos 33 são conhecidos os nomes, mas não há certeza de quem está vivo, de quem não está vivo, o que coloca as famílias ao longo destes 42 dias sob uma tortura psicológica enorme, porque eles vão ser libertados a conta-gotas e as famílias vão estar a ser torturadas até ao final destes 42 dias, porque se alguma coisa falha, eles arriscam-se a não ver o seu filho, a sua filha, os seus familiares, regressar a Israel. Tudo isto é muito complicado.

Helena, o embaixador de Israel em Portugal disse esta noite que não há fome nem sede na Faixa de Gaza. Como é que olha para estas declarações?

São factuais. É preciso perceber uma coisa: há dificuldades alimentares na distribuição da ajuda alimentar em Gaza. É um facto. Nós temos que olhar para a Faixa de Gaza e para as diferentes regiões e as operações militares israelitas aconteceram com diferentes intensidades em diferentes regiões da Faixa de Gaza. Importa perceber isso. Há, de facto, dificuldades alimentares e há zonas onde a distribuição tem sido muito dificultada. Mas por que tem sido dificultada? Tem sido dificultada porque boa parte da ajuda humanitária que tem entrado tem sido roubada, literalmente, por elementos do Hamas, e aliás, há vídeos que o testemunham, que estão a lucrar com isso, que estão a vender aquilo que é a ajuda humanitária destinada às populações. Também é verdade que houve uma diminuição do número de camiões de ajuda humanitária que entrava na Faixa de Gaza por ação israelita, mas também houve uma enorme descoordenação do lado palestiniano no sentido de fazer esta entrega. Como é que ela foi feita? Foi feita com a ajuda do COGAT. O COGAT é o centro israelita que faz a coordenação da entrega da ajuda humanitária, juntamente com alguns clãs palestinianos civis, que ajudaram a que se procedesse esta distribuição e que esta ajuda tão necessária às populações civis não caísse em mãos erradas. De um ponto de vista estritamente formal e legal, há uma definição de fome e o que se passa em Gaza não é fome. Está absolutamente correto o embaixador. Agora, que há situações onde há algum perigo, algum risco para as pessoas, naturalmente que existem. Isto é uma guerra, estas circunstâncias com que nós estamos a ver em Gaza é aquilo que nós vemos nos últimos conflitos africanos, dou o exemplo do Sudão, que tem a maior guerra civil que se prolonga há mais de 40 anos e a atenção mediática é nula, praticamente nula. Só para dar um exemplo, essas imagens terríveis, dramáticas, aquilo que nós vemos, são infelizmente comuns em cenários de guerra e é a isto que nós estamos a assistir. As palavras do senhor embaixador do Estado de Israel estão absolutamente corretas do ponto de vista factual. O problema é que se olha para este conflito com um olhar apaixonado e, sobretudo, entrincheirado, como não se olha para outros conflitos e aquilo que eu costumo dizer, que me parece ser bastante sensato, é que se questione da mesma forma como se questiona tudo aquilo que é informação que vem de Israel, que é fornecida pela DF, que se questione tudo aquilo que sai de Gaza, porque nós, os meios de comunicação social, estamos a tomar como válidos números e informações que são fornecidas por um grupo terrorista.

Mas dados também que chegam das Nações Unidas, Helena Ferro Gouveia.

Das Nações Unidas, vamos recordar o que é a UNRWA, a agência das Nações Unidas específica para os refugiados palestinianos Que teve vários dos seus elementos, que acabou por estar envolvidos diretamente no 7 de Outubro, e vários dos seus elementos que estiveram envolvidos na tomada de reféns e que mantiveram reféns em casa. Portanto, há muito tempo, e não é agora, que a UNRWA é criticada, que a UNRWA não é considerada independente, que a UNRWA está, de facto, infiltrada por militantes islâmicos, quer do Hamas, quer da Jihad Palestina, quer das várias outras facções jihadistas que existem na Faixa de Gaza. Mas sim, volto a frisar, existe uma situação humanitária dramática. Importa dar resposta a estas populações e a estes inocentes, mas importa perceber também, muitas vezes, a manipulação que se faz com as imagens, porque não foi notícia, e isto é um fato, a criação de 18 hospitais de campanha na Faixa de Gaza para dar resposta às necessidades médicas da população. Dezoito hospitais de campanha, que estão a funcionar e que estão a responder às primeiras necessidades. Isso não é notícia. Por exemplo, também não é notícia que várias crianças que estão a sair da Faixa de Gaza e que estão a ser tratadas em hospitais israelitas, muitas delas vão ser buscadas por civis israelitas que gastam o seu próprio dinheiro e que continuam a fazer. O "Times of Israel" dava conta disso precisamente numa reportagem publicada há poucos dias, dois, três dias. Mas há um conjunto de ONGs, portanto, civis israelitas que continuam a ajudar o povo palestiniano. A questão nunca é entre israelitas e palestinianos, entre um grupo terrorista que tem uma agenda política cujo ponto número um é a destruição do Estado de Israel, e é disso que estamos a falar, apoiado por um pivô regional, que é o Irã, que tem também como inimigo número um Israel. O Irã neste momento está em exílio e nós vimos onde é que ele foi buscar ajuda. Vimos que esta semana foi assinado um tratado de cooperação militar, de cooperação comercial com a Rússia. É preciso perceber que este conflito é um conflito onde se encontram, se chocam placas tectônicas e se chocam muitos interesses. E muitas vezes nós temos aqui um enviesamento que está estudado, que está documentado para um dos lados, o que prejudica a forma racional como se podem depois procurar soluções políticas que todas desejamos para este conflito. E naturalmente desejamos que os palestinianos venham a ter o seu Estado e que possam viver em liberdade, possam viver em segurança, mas naturalmente sem grupos terroristas e sem ameaçar aquilo que é a existência dos seus vizinhos.

E voltando só para terminarmos aqui também, para não lhe tomar mais o seu tempo, Helena, o acordo foi alcançado nas últimas horas de Joe Biden à frente da administração norte-americana. Acredita que os sucessivos atrasos podem resultar também de uma espécie de favor de Netanyahu a Donald Trump, que quer ficar com os louros desta operação?

Parecem-me que os sucessivos atrasos deste acordo se devem a ambas as partes. Deve-se tanto ao governo Netanyahu, que tinha aqui algum receio de confrontar os seus parceiros políticos dos partidos de extrema-direita que integram o seu governo e que aliás, dos elementos do gabinete, 24 votaram a favor e houve oito elementos do seu gabinete que votaram contra este acordo, apesar de ele ter sido aprovado no gabinete. Haveria aqui um receio que estes parceiros de extrema-direita fizessem cair o governo, e aqui houve algum taticismo político da parte Netanyahu, mas também houve da parte do Hamas um reescrever e um adiar deste acordo. Se quer a minha opinião, este acordo deve ser atribuído à administração Biden e sobretudo aos esforços incansáveis de Antony Blinken, e depois numa fase posterior, a uma pressão política exercida já pela nova administração Biden, quer sobre o Qatar, que exerceu por sua vez pressão sobre o Hamas para aceitar o acordo. E importa ler o acordo, não importa ficar só pelas frangolas, importa ler o acordo e perceber que o Hamas não ganha rigorosamente nada com este acordo. O acordo não é benéfico para Israel, mas também não é benéfico para o Hamas e não há aqui uma vitória, como agora se ouve dizer, uma questão sobre o Qatar, sobre o Hamas, e também uma questão sobre o governo israelita, porque a prazo, aquilo que interessa a Donald Trump é a pacificação da região e o retomar dos Acordos de Abraham, das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, que servem os interesses nacionais norte-americanos. É preciso sempre fazer esta análise macro pra perceber o micro e aquilo que se passa no terreno e sobretudo tentar ter aqui um olhar desapaixonado e tentar ter sempre aqui alguma ponderação e algum ceticismo. Não nos podemos esquecer que de um lado temos um grupo terrorista que utiliza todas as armas ao seu dispor, e não estou a falar apenas de armas cinéticas, estou a falar de propaganda, de manipulação, de utilização da população civil, de instrumentalização de crianças. E do outro lado, temos uma democracia, uma democracia imperfeita, mas uma democracia onde as eleições são livres, são democráticas, onde o sistema judicial funciona, onde há uma imprensa livre e é isso que estamos a falar