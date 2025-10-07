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Agora, em direto neste jornal, está o autarca do Bombarral, Ricardo Fernandes. Foi eleito pelo Partido Socialista. Muito bom dia. Obrigada também por se juntar a nós. Parece que temos aqui uma nova paragem no processo de decisão. Ficou surpreendido ou já sabia que o Bombarral, afinal, não será, para já, o local final do novo hospital?

De facto, a questão que se coloca aqui, ao dia de hoje, é o prejuízo imenso, incomensurável em relação a estes mais de 20 anos, em que os westinos, todo o Oeste é que fica a perder. São cerca de 300 mil pessoas que neste momento têm a pior assistência hospitalar do país. Repare que entre Leiria e Lisboa não há uma única cama de cuidados intensivos. E isto tinha ficado completamente esclarecido com o consenso entre nós, os 12 presidentes de câmara do Oeste, que se em concurso público realizou e fez com que a Universidade Nova, baseada em critérios científicos, fizesse um estudo aprofundadíssimo, que deu como resultado, para além de todo o perfil assistencial, deu como localização da construção do hospital, o Bombarral. Caldas da Rainha nunca esteve nesta equação, porque a primeira hipótese de construção do hospital foi no Bombarral. A segunda é outra saída da A8, também no Bombarral. E depois a terceira dava também o Bombarral, mas a par já com Torres Vedras. Portanto, Caldas da Rainha nunca esteve nesta equação e não pode estar. Eu lamento mesmo informar que este critério científico utilizado para este estudo, um estudo aprofundadíssimo, deu como resultado exatamente esta situação. Agora de uma forma completamente extemporânea e partidária, em que se soube há pouco tempo que o candidato do PSD à Câmara das Caldas da Rainha anunciou num debate, portanto é um debate público, está a correr até nas redes sociais, dizendo que foi por influência de trabalho político dele, que a senhora ministra não anunciou a construção do Hospital do Oeste no Bombarral em finais de 2024.

Então teme que a decisão final fique politizada.

Completamente politizada, quando não devia ser. Aqui não há lugar a bairrismos. Aqui é a saúde dos westinos que está em causa. São 300 mil pessoas que neste momento reclamam e, como disse anteriormente, há mais de 20 anos.

Teme que agora com o processo a voltar à estaca zero, que o local possa mudar para as Caldas da Rainha. Aliás, ouvimos ainda na última hora, aqui na Rádio Observador, o presidente da Câmara das Caldas da Rainha dizer que esse será o melhor local para o futuro hospital.

Sim, mas o que é facto é que nós não podemos abandonar o estudo feito pela Nova, pela Universidade Nova, a Nova IMS, com critérios científicos aplicados, um estudo extensíssimo, que demorou mais de um ano a ser concretizado e concluído. Portanto, em que aborda todos os parâmetros e mais alguns. Por isso, acho muito estranho que seja uma atitude político-partidária a liderar uma decisão que tem que ser técnica.