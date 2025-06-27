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Conhecemos detalhadamente o caso e o que terá acontecido. Perante as conclusões do relatório da IGAS e do comunicado que entretanto foi público, é facilmente compreensível, e não aceitável que os inspetores tenham ignorado isto, como é que na primeira chamada com o familiar da vítima, que não sabia onde a vítima se encontrava, que se encontrava numa estrada algures a caminho de uma unidade de saúde, que também não sabia qual era, se possa entender ou interpretar que os colegas, neste caso, a central de emergência do INEM, podia enviar meios de emergência sem saber a localização, o destino e sem ter contacto nenhum com a vítima, que, conforme o familiar disse, tinham deixado ambos os telemóveis em casa. Portanto, não havendo uma localização, não é possível enviar o meio de emergência. Tentar atribuir a responsabilidade disto a qualquer técnico, a qualquer profissional de saúde envolvido na operação, é claramente errado e sugere uma tentativa de aproveitamento e de responsabilização política do sucedido.

Não está, portanto, relacionado com a greve do INEM.

Absolutamente. Os atrasos em causa e que provocaram o atraso no socorro a esta vítima, que já existiam antes da greve, continuaram a existir depois e ainda existem hoje, foram exacerbados na altura da greve, dada a impreparação do INEM de prever e acautelar os efeitos da greve. E obviamente, conforme a IGAS aponta, está diretamente relacionado com o desfecho trágico que acabou por ocorrer. Agora, sem qualquer responsabilização, porque uma vez que foi identificada a situação e a primeira vez que é conhecida a localização da vítima é aquando já do contacto dos bombeiros. É a primeira vez que o INEM tem conhecimento da localização da vítima e nesse momento foi enviada a viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, conforme o suposto, tendo em conta que era o meio diferenciado mais próximo daquela ocorrência.