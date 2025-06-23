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Esteve lá entre 2006 e 2007, se não me engano, como treinador do Foulad. Do que se recorda do Irão nesses anos?

Eu queria dizer que fui sempre muito bem tratado no Irão. Realmente aquilo é um país grandioso, as pessoas afáveis e pessoas que sabem receber os estrangeiros. Agora, o que eu senti naquela altura no Irão é que realmente os jovens, principalmente os jovens, porque o meu tradutor era iraniano, viveu muitos anos no Brasil e ele não estava contente e aquilo acho que era a voz de muitos jovens também lá do Irão, que eles diziam que no tempo do Reza Pahlavi é que eles sentiram-se bem, sentiram-se mais libertos, sentiram-se mais cidadãos do Irão e tinham uma vida que eles gostavam. Mas depois houve a queda e uma transformação no país que levou a que realmente os jovens ficassem, diria eu, sem aquelas liberdades que eles estavam habituados a ter. E daí haver algum descontentamento nessa altura. Agora, em relação ao país em si, senti sempre um país com as suas culturas, com as suas maneiras de ser, de estar, em que eu, como estrangeiro, era eu que tinha que me integrar naquilo que era a vivência do dia a dia dos iranianos.

E foi uma integração fácil?

Foi, porque eu sou fácil. Eu em qualquer parte do mundo para onde vou, levava sempre a minha mulher comigo, estava sempre bem acompanhado nesse sentido, e eu senti sempre realmente um conforto grande. Nunca tive problemas ali. Eu vivia em Ahvaz, que era ali a 80 km da fronteira, e houve uma altura que as pessoas tinham que ter, principalmente as mulheres, tinham que ter as suas condutas. E neste caso, a minha mulher tinha só um bocadinho de cabelo fora do lenço e veio logo a polícia interpelar e dizer para a minha mulher colocar o cabelo por dentro do lenço. Ou seja, era assim que a lei determinava e a minha mulher teve que colocar o cabelo por dentro do lenço para nós entrarmos naquilo que eram as leis do país. E nós não sabíamos que era assim tão rígido. Mas claramente que, por exemplo, se fôssemos para Teerão, já era diferente. Quer dizer, já as pessoas ali estavam um pouquinho mais libertas nesse sentido. Vi muita gente lá também com o cabelo fora do lenço, mas tem a ver se calhar com regiões que têm se calhar leis mais apertadas, digo eu. Mas tirando isso, fui sempre uma pessoa que estava num condomínio, vivia sempre à vontade, em supermercados havia realmente coisas para nós nos alimentarmos em casa, fazíamos a comida em casa muitas vezes, raramente íamos a um restaurante. Mas tínhamos que nos adaptarmos àquilo que era a vida de lá, por isso eu senti-me sempre bem lá.

Acredito que esteja a acompanhar a situação. Como é que vê o conflito entre Irão, Estados Unidos e Israel?

Isto é uma coisa que afeta um cidadão normal, que acompanha aquilo que se passa no mundo. Realmente, além de uma tristeza, é realmente uma preocupação aquilo que se está a passar, porque nunca sabemos o que se passa na cabeça das pessoas, o que elas pretendem. E vai afetar o mundo, não é só o Irão, não é só os Estados Unidos, não é só Israel, é também o mundo todo que pode sofrer com estas situações. Por isso, o que eu quero? Eu quero aquilo que todo o cidadão do mundo quer, que pare isto, que através do diálogo se consiga chegar a um consenso, que não haja tantas vítimas inocentes no meio disto tudo, que pagam uma fatura muito alta em relação àquilo que é a vivência de cada um no dia a dia. Eu não gosto muito de falar de política, porque não é o meu meio, não tenho bases científicas suficientes para poder discutir quem tem razão ou quem não tem razão, mas o que eu queria é que isto acabasse o mais rapidamente possível.

Voltando aqui à experiência do Agustinho Nácio no Irão. Havia o receio da possibilidade de estoirar uma guerra lá no país enquanto vivia no Irão? Sentia que havia esse receio entre o povo iraniano?

Pois, naquela altura, realmente, eu senti o descontentamento, principalmente a malta mais nova, porque esse tradutor fazia-me as comparações que havia o antes e o depois. E que o antes eles sentiam-se bem, sentiam-se libertos, sentiam-se realmente à vontade de viver a vida que cada jovem queria viver. Mas depois da revolução, realmente as coisas ficaram apertadas de uma tal maneira que eles sentiram-se, diria eu, coartados da sua liberdade. E isso senti, não digo que houvesse ideias de revolução, não digo isso, mas havia um descontentamento muito grande em relação a isso.

Tem ligação com alguém lá neste momento?

Não. Às vezes, alguns dirigentes do Foulad mandam mensagens a dizer como é que eu estou, se estou bem, porque ficou lá pelo menos uma imagem de profissionalismo, de rigor e de competência, digo eu, em relação àquilo que foi trabalho feito. Mas não tenho diariamente ligações com alguém especial, não.

O Irão já está apurado para o próximo Campeonato do Mundo de Futebol, vai decorrer precisamente nos Estados Unidos. Como é que olha para essa situação? Acha que a participação do Irão pode estar em causa no mundial por causa disto?

Pois, é a tal coisa que eu digo que vai afetar o mundo a todos os níveis e até no futebol isso pode ser perturbador. Diria que até lá, se as coisas não forem sanadas, eu admito inclusivamente que o Irão possa não ir ao mundial, porque não estou a ver dois países em guerra e depois, através do desporto, neste caso do futebol, que as coisas fiquem calmas nesse sentido. Acho que vai haver repercussões muito grandes.