Incêndio em Monchique com "frente muito forte em Portimão" e com "todos os meios empenhados"

Presidente da Câmara Municipal de Monchique afirma que não há casas em perigo, mas que as chamas atingiram terrenos agrícolas. Rui André assegura que o incêndio está próximo do Autódromo do Algarve.