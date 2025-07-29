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Temos agora em direto neste jornal o vice-presidente da ASPROCIvil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Jorge Silva. Bom dia, obrigada por se juntar a nós neste jornal das 20h. Percebemos aqui que a situação se agravou ao longo do dia de ontem. As previsões meteorológicas para hoje são também muito adversas, com muito calor e muito vento. Isto significa que vamos ter mais um dia de alto risco em matéria de incêndios.

Olá, muito bom dia. Sim, hoje vamos atravessar um dia que é algo complicado, porque não só temos os três grandes focos de incêndio de Ponta Barca, Arouca e Penamacor, que estão a mobilizar muitos homens e muitas viaturas, e nasceram estes cinco focos de novos incêndios durante a noite e a madrugada de hoje, que também podem trazer alguma preocupação. Hoje, basicamente, o que vai acontecer é que vai haver um aumento de vento, que se começou a fazer sentir a partir de agora das 4h, fruto do arrefecimento da temperatura e que neste momento está a trazer alguma preocupação ao combate a incêndios e à propagação de todo este incêndio. Estamos numa altura em que a propagação pode atingir 30 a 40 km/h e o conter destas chamas em pontos nevrálgicos é exatamente o que neste momento temos que pensar, trabalhar e conter isto de uma vez só.

Porque com estes ventos, o comportamento das chamas e do fogo é ainda mais imprevisível, calculo que seja muito mais difícil.

É estar a tentar combater o vento e ao mesmo tempo alguma matéria que esteja em fogo, que seja projetada pra outra nova zona e crie um foco de incêndio atrás das costas do combate a incêndios e que crie uma nova frente. É a grande preocupação que os ventos, quando começam a ficar mais intensos, nos trazem, porque há matéria que está a arder e que é levada no ar pra novas projeções. E então é isso que temos que ter sempre em atenção e é o combate inicial. Neste momento, assim que puder arrancar os meios aéreos, os meios aéreos arrancarem pra estes focos mais pequenos, para tentar dominá-los o mais depressa possível e fazer a sua contenção, para depois conseguirmos, de uma forma geral, levar todos esses meios outra vez para as grandes frentes de incêndios, que é as três grandes que estão a preocupar o país e que depois tentar dominá-lo ao longo do dia, sabendo que pelo menos até às 16h, 17h, com o aumento de vento, vai ser mesmo muito difícil o combate às chamas, mas que o esforço que vai ser feito é muito grande.

Sendo que, Vítor Silva, a Proteção Civil elevou o nível de prontidão dos meios de combate a incêndios. E o que isso significa, na prática, que já estamos com a capacidade máxima no terreno?

O elevar o nível de prontidão é porque nós temos muito do nosso serviço baseado em voluntariado e tínhamos 11 mil operacionais já previstos no terreno. Agora passamos com a possibilidade máxima de ir aos 15 mil operacionais e todas as entidades empregadoras passam a disponibilizar os seus trabalhadores, que são bombeiros voluntários, pra poderem incorporar a força máxima que neste momento está no terreno disponível para poder fazer o combate a incêndios. É isso que é o passar à disponibilidade máxima, para que haja o máximo de operacionais possíveis e disponíveis para também a nível nacional, se poder começar a pensar em fazer reforços das regiões pras regiões, porque está na altura de começar a pensar e mobilizar meios de reforços inter-regiões. É o passo seguinte.

É o passo que se segue. O presidente da Câmara de Ponta Barca tem chamado muito a atenção, logo no primeiro dia do incêndio, pra falta de meios aéreos. Estamos ou não com todo o dispositivo de combate a incêndios operacional neste momento, sobretudo em matéria de meios aéreos, que percebemos que pode ser decisivo, como nos explicou, até no início dos focos.

Nós estamos com os meios aéreos e distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é o ataque ampliado, que é os Canadair, que é os helicópteros mais pesados, e depois o ataque inicial, que a grande força que nós temos é o ataque inicial, que é os helicópteros mais ligeiros. Toda a prontidão está muito assente no combate ligeiro, que é o primeiro ataque nos primeiros 10 minutos, para tentar durante a primeira meia hora distinguir o incêndio. Quando isso não consegue fazer-se só com os meios aéreos, temos que depois reforçar com meios de grande ataque, com aviões pesados. Não temos ainda o dispositivo todo nos meios pesados, mas toda a parte inicial está a ser trabalhada. Temos o dispositivo, que é bom, mas temos que reparar que há 20 anos não tínhamos nem um décimo do que temos de meios aéreos e a intensidade dos incêndios não era assim tão grande. Hoje temos é muito menos limpeza na floresta, temos muito menos capacidade de fazer a recolha da biomassa na floresta e é isso que cada vez mais temos que pensar. Como retirar esta biomassa, como valorizá-la, como tornar um valor acrescentado nesta biomassa pra que ela seja retirada e não esteja lá pra arder. Ano após ano, a ASPROCIvil vem a falar sobre o mesmo.

Mas a lei obriga à limpeza, isso não é possível, não está a ser feito?

Obriga pessoas de 70, 80 anos, que são proprietários da floresta, a proceder à sua limpeza e que muitos deles não têm capacidade sequer para sobreviver com as suas reformas, quanto mais conseguir limpar as parcelas de terra que possam ter. É isso que nós temos em Portugal. Nós não temos ainda um sistema que permita ajudar estas pessoas, que são os micro proprietários, a poder fazer intervenções de limpeza.

A lei está desadequada.

Está um bocado desadequada ao tipo de proprietário que o território ainda tem na floresta, porque os seus filhos e os seus netos, muitos deles não são proprietários, estão noutras zonas porque vão à procura de melhores oportunidades e no interior norte ficam os proprietários, que são os anciães, que não têm essa capacidade de poder fazer as intervenções. Temos que pensar como é que montamos o sistema de forma que de inverno se limpe mais, com mais intensidade, para de verão não haver tanto pra combate a incêndios. Isto é a tónica que nós estamos todos os anos a fazer a mesma tónica, mas que vamos continuar a insistir nela, porque acho que é um ponto-chave, a prevenção, combate-se montante com limpeza e não com o combate direto a incêndios.