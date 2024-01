IPMA. "Máximas vão variar entre os 12 e 22 graus"

Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA, diz que esta semana as temperaturas máximas estarão entre 12 e 22 graus e as mínimas entre 1 e 14 graus. Prevê ainda uma descida no inicio da semana que vem.