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Há membros do Partido Socialista que têm dito que há aqui uma espécie quase de caça ao homem relativamente a Ricardo Leão, porque é um autarca que está a ser penalizado por uma situação que é culpa do Estado português, é culpa do governo. Podemos atribuir várias culpas, mas a Isabel Moreira prefere focar-se numa questão de dignidade, de não deixar estas pessoas sem alternativa.

Eu penso que me foquei em vários aspetos. Em primeiro lugar, acho que tem havido várias opiniões dentro do Partido Socialista, que é um partido plural, e isso é bom. Houve cartas assinadas, como sabe, vários militantes que se manifestaram contra a forma como aconteceu o derrube daquelas barracas e depois houve várias críticas a quem teve essa opinião. E aquilo que eu vim esclarecer é que é evidente que nem o Ricardo Leão, nem os presidentes das câmaras municipais onde estes problemas ocorrem, são responsáveis, nomeadamente, pelo aumento brutal de preços da habitação, aliás, deste último ano, que é fortíssimo, nem do aumento brutal do preço do arrendamento, dos valores que se praticam no mercado do arrendamento. E portanto, o governo não pode deixar de ser chamado à colação, isso é evidente. É evidente e é uma questão que se vai colocar e vai-se continuar a colocar nos conselhos de que estamos a falar. E eu essa responsabilidade não quero, de forma alguma, deixar de chamar à colação. Coisa diferente é termos conversas sobre quem é que está no sofá, ou quem é que não está no sofá. Isso para mim não faz sentido nenhum. É analisar a forma como essas demolições ocorreram. E eu conheço muito bem a posição do Ricardo Leão desde o início, conheço o seu despacho, conheço associações que trabalham no terreno e sou jurista. E portanto, avisar com 48 horas de antecedência.

A uma sexta-feira.

A uma sexta-feira. Porque as pessoas têm 48 horas para guardarem os seus bens essenciais, porque em 48 horas vai ser tudo demolido, é evidente que é ilegal. É ilegal porque não é dada alternativa, é ilegal porque não se garante o direito à tutela jurisdicional efetiva, porque é evidente que ninguém tem propriamente tempo para correr a um tribunal para tentar salvaguardar aquilo que tem que ser salvaguardado. E assim foi o desespero com que foram interpostas aquelas várias providências cautelares, várias pessoas que conseguiram que fosse interposta aquela providência cautelar que representa várias pessoas. Li as providências cautelares, li a decisão do tribunal, que efetivamente deu razão à providência cautelar. E portanto, a partir do momento em que o tribunal diz para suspender a demolição, ela tem que ser suspensa. Quando ela foi suspensa, já tinham sido demolidas muitas barracas e é evidente que nós não podemos cair numa linguagem como aquela que está patente nos vários tweets que foram tornados públicos, que estão por aí, que é uma linguagem que está absolutamente contaminada pela extrema-direita e que trata pessoas que, como deve imaginar, não constroem barracas com gosto. São pessoas que trabalham, que descontam, mas simplesmente quando lhes é dada uma alternativa de um mês e uma caução, com o que auferem, não conseguem uma alternativa. Ora, o que é que eu não aceito como socialista? Não aceito que crianças estejam ao relento. Não aceito que mães estejam ao relento. Não aceito que pessoas com deficiências estejam ao relento. E que se caia numa linguagem como aquela que está exposta em tweets, em que dizem: "Bravo, deviam voltar para a senzala. Tenho pena que não sejas do Chega", e que Ricardo Leão responda a este tipo de mensagens com: "Um grande abraço e muito obrigada".

Sim, estamos a falar de publicações nas redes sociais.

Sim, acho que isto não é aceitável, acho que torna evidente o que é que esteve em causa nestas demolições, porque as barracas já lá estavam há muito tempo, e acho que isto torna evidente que há uma ação concertada entre os municípios, que aliás escrevem os avisos todos da mesma maneira, porque as eleições estão à porta e nós sabemos que há um clima instalado em Portugal de divisão entre nós e os outros, entre quem cumpre e quem não cumpre, entre quem está a tirar o nosso direito à habitação, quem está nas filas de espera e quem não está nas filas de espera, confundindo tudo. E transformar aquelas pessoas desesperadas por um teto, como todos nós faríamos se não tivéssemos uma casa, tivéssemos filhos e estivéssemos na rua, tentaríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance para pôr uma espécie de teto em cima da nossa cabeça. E portanto, transformar estes seres humanos em criminosos, em pessoas que devem voltar para a senzala, em dizer: "Isto não é África". Isto é uma linguagem absolutamente inaceitável, a que não se pode responder: "Muito obrigado, grande abraço". Não, são seres humanos que estão na rua, ao relento, crianças cuja saúde está a ser altamente prejudicada.

Ainda que Ricardo Leão tenha dito, já várias vezes também, que são pessoas, neste caso em particular, que não procuraram a ajuda da Câmara Municipal no que toca a habitação, não se inscreveram na tal lista de espera, que tem mais de mil pessoas a aguardar por uma casa, não penalizando, obviamente, as pessoas com uma demolição sem alternativa, mas de que forma é que também as pessoas podem estar mais informadas relativamente aos direitos que têm?

Eu nunca tinha assistido, pelo menos por parte de uma operação encabeçada por alguém do Partido Socialista, a uma demolição em que crianças ficaram sem abrigo, em que não esteja lá presente alguém a comunicar, como salientou Mariana Vieira da Silva. Perante uma operação dessas, tem que estar lá ou uma assistente social com um vereador ou uma vereadora que vá comunicando, explicando. Está a acontecer isto porque falámos com estas pessoas, explicando que com estas aconteceu esta situação, a estas foi dada esta alternativa, a estas aconteceu isto. Não está lá ninguém. Já deve ter verificado, não está lá ninguém. E não está lá ninguém por uma razão, porque isto é uma estratégia eleitoral. E só isso explica o tipo de comentários que é feito nas redes sociais, porque se há tempo para dar um grande abraço a quem diz que essas pessoas deviam estar na senzala, certamente haverá tempo para estar lá a explicar, porque as explicações não se fazem literalmente no Instagram ou onde quer que seja.

Isabel Moreira diz que isto é um Chega infiltrado no PS.

É evidente, isso não é uma linguagem de uma pessoa do Partido Socialista, pelo menos na minha ótica. Eu acho que há liberdade de expressão e tal como há liberdade de expressão de militantes do Partido Socialista para darem abraços e agradecerem, por escrito, naturalmente, a pessoas que têm esta linguagem, há a liberdade de expressão minha para detectar nisto uma estratégia de aproximação a um eleitorado e a um clima que estamos a viver, e cuja resistência vai ser longa, que premeia aqueles que dizem: "Não vamos hesitar, as demolições vão continuar, vamos premiar quem cumpre a lei, vamos castigar os infratores, vamos ser fortes com quem não cumpre." Na verdade, estão a ser fracos, porque é sempre fraco quem é forte com os fracos. E repare, há pessoas ali que têm medo, muitas vezes, de ir a determinados serviços, porque estamos todos recordados de uma grávida que ia perdendo os filhos, como se lembra, por ser pobre. E portanto, quem conheça realmente a realidade aquelas pessoas, sabe que há pessoas que têm medo de perder os filhos porque são pobres, apesar de trabalharem. Porque o que nos devia, de facto, convocar a todos, e repito, o governo tem que ser chamado à colação nisto, é que nós batemos no fundo, quando se trabalha, desconta-se e continua-se pobre.

E não se tem dinheiro para pagar uma casa, mesmo trabalhando.

E não se tem dinheiro para pagar uma casa. E repare, se lhe derem um mês e uma caução para arrendar uma casa, sabe como eu, que já arrendou uma casa ou vive em arrendamento, o que é que é preciso para arrendar uma casa, os requisitos, etc. Nenhuma daquelas pessoas vai conseguir que alguém lhe arrende uma casa. Basta fazer uma pequena pesquisa, mesmo que não saia do sofá, como é que está o mercado de arrendamento em Loures e nos locais limítrofes. Portanto, isto é muito difícil. Eu não digo que não seja complicadíssimo de gerir. Agora, volto ao ponto. Dizer a uma sexta-feira, fixar os editais, tem 48 horas para sair, senão será demolido, é ilegal. Viola a lei, viola a Constituição, viola a dignidade da pessoa humana, viola a reserva de intimidade daquelas pessoas, viola o dever de proteção da infância e, por alguma razão, o tribunal deu razão à providência cautelar.

E à semelhança do apelo de Miguel Prata Roque, considera também Isabel Moreira que o PS devia retirar confiança política a Ricardo Leão?

Eu não me junto a apelos, eu tenho a minha voz própria e, portanto, aquilo que eu estou a fazer é expressar a minha opinião. Estamos num espaço livre de opinião e como tenho ouvido algumas pessoas dizerem que eu percebo que as pessoas sejam amigas umas das outras e eu acredito nos meus amigos, as pessoas contam-me uma versão, eu acredito nos meus amigos. Agora, o que eu quero não é convidar pessoas a fazerem isto ou aquilo. Eu expresso a minha opinião. Eu sou socialista, não sou menos socialista do que os outros. Sou socialista há muitos anos. Já agora a convite de Mário Soares, tenho orgulho nisso. E também sou jurista, conheço essas associações, gosto destes temas, é uma área em que me movo, conheço a lei, li os despachos, li as providências cautelares, li a decisão do tribunal, conheço a Constituição, conheço a jurisprudência e mais do que isso, tenho olhos na cara. E eu sei que não se pode deixar crianças ao relento. Lamento, mas não se pode. Isto não apaga a complexidade geral da questão das barracas, das construções ilegais, do problema de termos de chamar o governo à colação, da inflação dos preços da habitação e de, evidentemente, nenhum de nós ser a favor de construções ilegais, que são isso mesmo, ilegais, não devem existir. Mas não é assim que se resolvem as coisas.

Mas precisamente por essas linhas socialistas que tão bem conhecemos e que referia aqui também, considera que o partido devia de alguma forma ser um pouco mais duro com Ricardo Leão?

Eu não me substituo a órgãos do partido, não foi essa a minha intenção.

É porque já não é a primeira vez que o Partido Socialista, de resto, vários membros, até mesmo António Costa, já criticou algumas tomadas de posição por parte de Ricardo Leão à frente da Câmara de Loures, como sabemos.

E repare que quando António Costa, José Leitão, aliás, fundador do Partido Socialista, tomaram essa posição, houve muitas pessoas que mesmo não concordando com esse texto de opinião publicado no Público, em defesa dos princípios e dos valores do PS, respeitaram essa posição. É a única coisa que eu peço, é que num partido em que somos mesmo todos e todas iguais, independentemente do nome, do estatuto, do tempo de filiação, que nos respeitemos uns aos outros. No meu entender, este tipo de reação nas redes sociais deixa à evidência que esta demolição feita a uma sexta-feira, avisada a uma sexta-feira em vésperas de eleições, serve um propósito eleitoralista. É a minha opinião, não me revejo nisto, isto para mim não espelha o Partido Socialista, espelha antes uma infiltração do espírito Chega dentro do Partido Socialista. Não me revejo, tenho tanta liberdade para dizer isto como aqueles que dizem o contrário.