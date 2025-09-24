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Está agora conosco neste jornal Rui Armindo Freitas, Secretário de Estado Adjunto da Presidência e Migração. Bom dia, obrigada por ter vindo à Rádio Observador. Acredita que esta nova versão da lei vai conseguir ultrapassar as dúvidas que foram suscitadas pelo Tribunal Constitucional?

Importa esclarecer aqui uma coisa, que é: todo este processo que ocorreu até agora é um processo normal no funcionamento das instituições. Ou seja, obviamente que preferiríamos a proposta que foi apresentada.

Preferiam porque gostavam mais da primeira proposta.

Senão não a teríamos apresentado. Mas tendo funcionado as instituições normalmente, aquilo que fizemos foi um grande esforço conjunto entre governo e os grupos parlamentares que agora apresentam a proposta, para conseguirmos, sem colocar em causa aquele que é o rumo, aquela que é a nossa vontade de regular e de gerir os fluxos migratórios em Portugal, sem ferir aquele que é o nosso rumo, trabalhar em conjunto para que conseguíssemos, neste caso, ter uma proposta que atendesse àquilo que foi sublinhado, naturalmente, preferindo sempre aquele que foi o voto vencido numa interpretação, que obviamente é uma interpretação do Tribunal Constitucional mais do que legítima e normal no funcionamento das instituições democráticas.

Portanto, sobretudo esta questão da redução do tempo para o pedido do reagrupamento familiar é um mal menor.

Vamos então aqui tentar esclarecer. O regime geral mantém-se, ou seja, a regra geral são dois anos para reagrupamento familiar. Introduziram-se aqui algumas exceções que atendem a algumas preocupações que foram vertidas ali, ainda que nós entendêssemos que a primeira versão era uma versão bastante para nós termos uma imigração regulada e humanista. Assim trabalhamos de forma a acumular e manter aquela que é a nossa vontade. Regime geral, dois anos, com as exceções que ficaram agora bem vincadas, que são as exceções de o cônjuge ter que ter coabitado pelo menos um ano no período imediatamente anterior à vinda para Portugal, e aí há uma redução de um ano. E depois, garantir que os casamentos que existem são casamentos que são válidos à luz daquilo que é o ordenamento jurídico português, que são casamentos que não são poligâmicos, que não são com menores, que são casamentos de livre vontade, atender a isso. E nas questões que também já muito bem identificaram, que se prendem com a formação, as medidas de integração, essas sim, que vão inviabilizar no insucesso de conseguir ter acesso a essas medidas ou de as prosseguir, têm impacto na renovação.

Rui Armindo Freitas explicou aqui as condições que permitem, ou as exceções que permitem, sair desta regra dos dois anos. Os requerentes vão conseguir provar de que forma, por exemplo, que coabitaram pelo menos um ano com o cônjuge. Como?

Já hoje é pedido, a administração terá que, de forma prática, conseguir mostrar ou que existe uma forma de coabitação, como hoje já se pede em muitas outras instâncias na administração pública portuguesa. Não estamos aqui a inventar nada que não exista.

Mas estamos a falar de países de origem onde a administração pública costuma já ser diferente.

Sim, mas isso fica a cargo do requerente.

Mas isso vai dificultar muito alguns países de origem em conseguir provar isso.

Alguns poderão ter mais dificuldade, outros menos, depende da organização dos países de origem. Repare que nós temos que deixar aqui bem clara uma coisa. Uma coisa é asilo, outra coisa é imigração econômica. A imigração econômica é um ato voluntário. Quem decide imigrar para um país, pode fazê-lo para Portugal como para outro qualquer. Estas são as regras de Portugal para o reagrupamento familiar. Nunca se esqueçam que Portugal tem agora estas regras que apresenta, mas aqui ao lado, em Espanha, é um ano de forma lata. Em França, estamos a falar de um ano e meio, em Itália dois, na Grécia dois anos. Ou seja, estamos aqui a falar de regras que obedecem à diretiva comunitária que regula esta matéria. Não é nada de muito extraordinário que estamos aqui a fazer. Aquilo que nós queremos trazer para Portugal, e que não existiu durante muito tempo, é gestão da imigração ou gestão dos fluxos migratórios. A imigração funciona como um sistema e, como tal, todas as variáveis desse sistema têm que estar reguladas. E é isto que pretendemos fazer com estas alterações. Mas, para resumir, dizer que o regime geral mantém-se, foram excecionadas aquelas condições que elencaram aqui. Achamos que esta é uma proposta de um esforço conjunto entre os grupos parlamentares e o governo para que, atendendo àquilo que foram as chamadas de atenção da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional, conseguirmos prosseguir o nosso caminho sem mudar aquele que é o nosso destino, tendo que alterar um bocadinho a trajetória, é verdade, mas o ponto de chegada será com certeza o mesmo.

E temo um veto político do Presidente da República.

Não temos motivos agora para estar a especular sobre essa questão, até porque ele também não existiu na primeira versão desta lei.

Porque havia inconstitucionalidades. Marcelo Rebelo de Sousa disse, sobre esta lei, que ia deixar que a história a julgasse. Fica confortável por poder ter uma lei em vigor com a qual o Presidente da República não se sente confortável?

Sabe, quando nós assumimos funções no 64º governo constitucional, acho que hoje o país é unânime em reconhecer que existia um caos migratório em Portugal. Naturalmente, quando se introduzem regras, é bom que as pessoas percebam que essas regras são para garantir que quem cá está, está e tem confiança no Estado que regula uma determinada realidade, mas também para garantir que quem nos procura e vem para cá ajudar a fazer crescer a economia portuguesa e trabalhar lado a lado conosco, também sabe que pode vir para Portugal porque pode confiar no Estado português. Aquilo que nós estamos aqui a fazer não é mais do que isso, é ter regras claras que são para cumprir, e todos têm que as cumprir, e só assim é que conseguimos ter um Estado que funcione e que ofereça previsibilidade e estabilidade aos nossos cidadãos.

Só agora uma questão formal. A proposta foi ontem entregue no Parlamento, quando é que espera que seja votada e que o processo legislativo siga em frente?

Aquela que é a nossa vontade, porque é uma necessidade de Portugal, é que todos os prazos sejam o mais curtos possíveis dentro dos calendários normais, para que possamos ter mais este instrumento para continuarmos a prosseguir o fim de uma gestão migratória regulada e humanista.

Idealmente ainda este ano?

Sim, claro. Obviamente que sim.