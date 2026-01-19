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Eu acho que isso foi um elemento bastante diferenciador, com toda a sumptuosidade também ligada a um universo cromático extremamente rico. Acho que ele também foi bastante inteligente na apropriação da cor vermelha e tornou-se uma espécie do azul Klein. Tornou-se o vermelho Valentino. Eu acho que isso também foi uma jogada genial e que esse apropriar de certos territórios tornam com que o legado de um criador de moda seja algo muito forte. Isso, juntamente com uma linguagem extremamente rica e opulenta, faz sem dúvida com que haja elementos muito iconográficos associados à carreira Valentino e ao nome Valentino. Eu quando penso em Valentino, penso num vestido vermelho. Um vestido extremamente elegante, extremamente feminino e com alguma audácia e algum teor sexual, eventualmente, e ligado à sedução e ao glamour.