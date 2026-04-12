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Deputado socialista Luís Graça, a quem dou agora as boas-vindas. Bom dia, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade.

Bom dia.

Pergunto se nas ruas e, particularmente, junto às assembleias de voto, também se vai sentindo a vontade de mudança plasmada em várias sondagens divulgadas nos últimos dias.

Eu espero que seja uma vontade de mudança, apesar de, como observador, não caber a mim fazer esse desejo. Mas aquilo que nós temos sentido é muita gente a votar. Nós às 6h, quando abriram as urnas na Hungria e nós estávamos numa mesa de voto no centro de Budapeste, já tinha fila para votar. E essas filas repetiram-se nas seis mesas de voto que já visitamos nesta manhã, algumas bem longas, e aquilo que marca este dia é que as pessoas estão felizes. Isto é, apesar de estarem na fila à espera para votar, estão felizes. E aquilo que nos parece é que vamos bater recordes de participação.

Não sei se já há algum indicador relativamente ao nível de participação até esta hora nas eleições, algum balanço intercalar?

Há uma primeira leitura, penso que às 11h da manhã, aqui da Hungria, que já dava uma participação superior a 30%. As últimas três assembleias de voto que nós visitamos aqui em Budapeste, nós estamos agora nas zonas residenciais de Budapeste, nós já estamos a falar de participações, todas elas acima dos 50%, e a última, que acabou de sair há menos de um minuto, já quase nos 60%.

De facto, notável. E está tudo a correr bem, não há problemas, incidentes ou queixas relacionadas com este ato eleitoral?

Nós, nas assembleias de voto que estivemos, não registamos nenhum incidente nem nenhum problema. Todas as pessoas que estavam para votar, votaram. Todas as pessoas têm segurança e segredo no seu voto. Não houve campanha política nenhuma assembleia de votos no exterior, não vimos ninguém a pressionar os eleitores. Portanto, do ponto de vista da condução do processo de votação, é irrepreensível até ao momento.

E há algum tipo de preocupação com o eventual não reconhecimento dos resultados eleitorais que vierem em resultado deste ato eleitoral?

Eu espero que a democracia saia fortalecida hoje na Hungria e na Europa. E, portanto, aquilo que espero, e acho que esperamos todos, é que os dois lados reconheçam o resultado que vier a ser fixado e que isto não se prolongue numa disputa de tribunal. Eu acho que seria muito mau para a expectativa dos próprios húngaros. Porque quando nós estamos a verificar que os húngaros estão a aderir às urnas, como já não se via há muito tempo, e como é um número muito superior às passadas eleições de 2022. Se depois houver uma litigância sobre o resultado, isso vai ser um sinal de grande frustração, na minha opinião, para os próprios húngaros. Não é de todo desejável.