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Músico, produtor, trabalhou com cantores internacionais como Céline Dion, Elton John, trabalhou também com os Rolling Stones. Foi também jurado no programa "Ídolos", onde teve como colega Manuel Moura dos Santos, que se junta agora a nós em direto neste jornal, nesta edição das 19h. Muito boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. De facto, olhando aqui para o percurso de Luís Jardim, muito ligado ao estrangeiro, o que fica por saber de Luís Jardim, com uma longa carreira a nível musical?

Olá, boa tarde. O Luís, a carreira dele, sobretudo a mais representativa, é como músico de estúdio em Londres. De facto, ele colaborou e participou na gravação de dezenas é curto, de centenas de discos. Eu lembro-me, por exemplo, em 1995 ou 1996, o Luís estava a fazer a mistura do CD do lado lunar em Londres. Ele estava a trabalhar connosco, fez alguns overdubs de percussões e penso que também baixo. E nesse período, ele estava a gravar a Evita com a Madonna, estava a iniciar a pré-produção de um disco do Steve Winwood, que é uma figura enorme em Inglaterra, não é muito conhecido em Portugal, mas lá é. Colaborou com, além daquilo que é mais conhecido, Grace Jones e outros grupos. Ele esteve muito ligado, durante muitos anos, ao Trevor Horn, que era um músico e produtor britânico, e gravou muita coisa. Ele tem um currículo enorme com artistas ingleses, americanos e australianos. Gravou com muita gente, tem um currículo, penso que único. Músico, registador.

E tinha uma capacidade diferente de detectar o talento dos artistas? Ou de puxar pelo talento dos artistas, melhor dizendo?

A passagem dele pelo "Ídolos" ou por outros programas desse gênero não é sequer determinante na carreira dele. O Luís era um músico dos pés à cabeça. Como lhe digo, ele estava há muitos anos a viver em Londres e trabalhou com tanta gente. Cliff Richard. Se a gente tivesse mais tempo, íamo lembrando as pessoas com quem ele trabalhou. Ele trabalhou com tanta gente. E isso é que marca a carreira dele. E músico ao vivo. Eu lembro-me de ter assistido no Ronnie Scott ao Charlie Watts Tentet, que era um grupo de jazz que o Charlie Watts fazia mais por diversão e era uma espécie de catarse em relação aos Rolling Stones, em que o Luís fazia parte dessa banda. Tocava percussões ao lado do Charlie Watts, tocava bateria com os melhores músicos britânicos que existiam na altura. Ele na indústria britânica era uma figura conhecidíssima. Com cuidado, haverá muitos discos em que ele participou como músico. Tocou ao vivo, tocou com a Tina Turner bateria, pelo menos. Tocou baixo com muitos artistas. Está por trás da produção de Frankie Goes to Hollywood como músico de estúdio.

Uma longa carreira.

Uma carreira enorme