Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Pedro Granja foi um dos apresentadores do programa "Ídolos", na SIC, onde Luís Jardim foi jurado logo nas primeiras edições deste programa. Muito boa tarde, Pedro. Que memória fica de Luís Jardim e também dessa altura em que partilharam o palco desse programa, o "Ídolos"?

Olá, boa tarde, Miguel, e boa tarde a todos os que estão a ouvir. É realmente um dia triste, está a ser uma semana complicada esta para muita gente, para toda a gente. Fica, acima de tudo, uma amizade com um homem bom, com um homem que tem um coração de manteiga. O Luís tinha aquela maneira, porque era grande e falava assim com aquela voz grossa. Mas quer quando trabalhei com ele no "Ídolos", em que eu apresentava com a Sílvia e o Luís fazia parte do júri, quer depois quando fizemos os dois parte do júri do programa "Uma Canção para Ti", que era com miúdos, com crianças e jovens. O jeito que o Luís tinha para os miúdos era inacreditável. A verdade é que ele falava com eles no fim do programa, ele falava com as famílias. Eu costumava dizer que o Luís puxava o artista que há em nós. Eu na outra dia entrevistava a Carolina Deslandes e ela dizia uma frase que eu tinha dito uma vez, que era: "É bom ser português, mas às vezes convém não exagerar". E nós, portugueses, de vez em quando, a primeira resposta que temos é: "Não sei", ou "Não vale a pena", ou "Se calhar não é boa ideia". O Luís era o contrário. Era um "sim", um "vamos", um "bora". E isso era, para mim, das maiores qualidades que ele tinha, realmente.

O Luís Jardim tinha aqui um trabalho muito reconhecido internacionalmente, trabalhou com alguns dos maiores artistas mundiais. Em Portugal faltou esse reconhecimento ou acabou por tê-lo depois através dessa presença televisiva nos últimos anos?

Eu acho que o Luís, às tantas, até se coibia de falar mais verdadeiramente, honestamente e naturalmente, que é a vida e o trabalho dele. Porque não sei se criava de vez em quando algumas invejas ou algumas más interpretações, mas realmente era a carreira dele e era o trabalho dele. Luís trabalhou com gente inacreditável. Eu lembro quando o Robbie Williams veio cá a Portugal, ali em 2003, 2004, que estava na berra. Eu era fã dele. E o Luís me apresentou. Eu pude testemunhar que realmente essa relação havia, pelo menos com aquele artista internacional. Portanto, não era só conversa.

Sim, Elton John, Seal, George Michael, Tina Turner, tudo artistas com quem Luís Jardim acabou por trabalhar.

Ele trabalhou com grandes nomes e eu vi como o Robbie Williams e a equipa do Robbie Williams falavam com ele e gostavam dele e acho que se calhar nós portugueses não temos muito bem a noção da dimensão da coisa. Não sei se me expliquei muito bem.

Mas a questão é se faltou aqui algum reconhecimento, mas pelo que percebemos, ele também não procurava muito expor isso.

O Luís nos programas falava naturalmente. Só que o Luís não se punha em bicos dos pés porque o Luís não precisava de se pôr em bicos dos pés. A verdade é que muitas vezes quem tem as coisas e quem faz e quem faz bem não precisa andar a fazer publicidade nem a mostrá-las a toda a gente. Ele simplesmente continuava com sua vida profissional. Se havia pessoas em Portugal que não o reconheciam? Talvez, mas sei que também havia muitos que o reconheciam.