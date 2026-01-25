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Foi ontem lançado o manifesto pelo futuro do artesanato em Portugal. Para ele contribuíram cerca de 400 artesãos e artesãs de todo o país. A iniciativa é coordenada por um grupo independente de cinco artesãs nas áreas do têxtil, ouro, couro e cerâmica. O documento propõe medidas concretas para o futuro das artes e dos ofícios em Portugal. Connosco está a Ana Marta Clemente, uma das cinco promotoras responsáveis pela iniciativa. Olá, Marta, bem-vinda.

Olá, Viva, boa tarde. Obrigada.

Obrigado nós por se juntar à Rádio Observador. Perguntava-lhe, o documento foi escrito a partir das respostas, experiências e prioridades de artesãos de vários ofícios um pouco por todo o país. Qual foi o gatilho que vos levou a criar e a desenvolver este manifesto?

Nós, como artesãs que somos, todas a trabalhar há alguns anos nas respetivas áreas, tivemos a oportunidade de, ao longo do tempo, desde que nos conhecemos, entre nós e com outros, ir falando, discutindo, refletindo as problemáticas ligadas ao artesanato e ao ser profissional das artes e ofícios. E essas conversas traziam-nos recorrentemente os mesmos problemas. Percebemos que eram problemas muito gerais, ou são, não é? E que se repetem com muita frequência em várias geografias do país, em várias áreas. E portanto foi como resultado de uma conversa, uma vez mais, sobre estas temáticas este verão, que tomámos a decisão de deixar só de falar entre nós.

E passar à ação.

Vamos passar à ação, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar.

Vocês falam no artesanato, definem-no como um setor estratégico. Explique-me de que forma é que ele é estratégico. Por exemplo, no manifesto, vocês reforçam várias vezes a urgência de proteger e transmitir estes saberes tradicionais. Vocês que estão mais no terreno, consideram que estamos a perder ofícios ou técnicas de artesanato?

Tem dois pontos da sua pergunta. Num primeiro momento, o artesanato é estratégico porque ele é transversal a várias vertentes da sociedade. É um setor econômico, faz parte do setor econômico, naturalmente.

Claro.

Mas para além disso, há uma responsabilidade acrescida, que é a do patrimônio que transporta, o patrimônio material e o patrimônio imaterial, que seja nas peças, no histórico das peças, da história do habitar em Portugal, da história do aproveitamento dos recursos naturais. Tudo isso faz parte da nossa história e da nossa cultura. E também o saber fazer, no fundo, a responsabilidade da manutenção dos conhecimentos inerentes às diferentes produções artesanais. E, portanto, quem está nesta área, quem está a trabalhar em qualquer uma das atividades artesanais, mas também quem estuda o artesanato, quem investiga e quem está à frente de instituições com responsabilidades na área do artesanato, tem uma missão, tem uma responsabilidade acrescida, que não é só zelar pelo normal desenvolvimento do setor econômico, do lado econômico ligado ao artesanato, que é importante e que envolve muita gente, mas também esta missão de salvaguardar o patrimônio que o artesanato representa pra nossa cultura material.

Na petição pública que foi criada e que se dirige não só aos profissionais do setor, é bom dizê-lo, também ao público em geral, vocês enumeram cinco eixos de ação, digamos, cinco pontos: a valorização e o reconhecimento cultural, educação, formação e inovação, depois o apoio institucional e estrutural, fiscalidade e, por fim, a visibilidade e comercialização. No primeiro tópico, vocês sugerem que se crie uma estratégia de comunicação nacional para as artes e ofícios. De que forma é que isto se devia concretizar?

Esse ponto, para nós, está ligado a algo um bocadinho mais abrangente, que vai além da comunicação só, que era a importância de haver um organismo público que centralize todas as questões da regulamentação e da salvaguarda do setor do artesanato, que não existe. Nós temos entidades públicas que trabalham no âmbito dos saber fazer e do artesanato, umas mais vocacionadas para a salvaguarda e divulgação, outras mais vocacionadas para a formação e para as questões da profissionalização. E depois temos iniciativas avulso, que são iniciativas regionais, locais, que partem de câmaras municipais ou de associações. E, portanto, cada um trabalha num eixo, mas de uma forma muito descoordenada.

Era necessário um órgão que organizasse.

Essa estratégia de comunicação a nível nacional seria da responsabilidade, ou será, no nosso ponto de vista, da responsabilidade Desta instituição que a nível nacional deverá pensar, refletir e agir no setor.

No seguimento disso que está a dizer, uma questão que eu também achei interessante. Vocês dizem ser necessário que o acesso aos eventos se faça segundo critérios de equidade e transparência, e até propõem haver um júri que reconheça não apenas a qualidade dos produtos em si, mas também aquilo que já falamos da transmissão de saberes. A título pessoal, eu conheço algumas pessoas artesãs e que fazem das feiras a sua vida profissional também. É um mercado muito competitivo, ou seja, há poucas feiras e mercados, muitas pessoas a concorrer e pouca regulação de quem é que pode ou não ir aos mercados.

Sim, há muitos eventos a nível nacional, já acontecem muitos eventos de venda de artesanato, de divulgação do artesanato. Aquilo que nós sentimos, e isso foi uma resposta quase transversal a todas as pessoas que participaram no inquérito: há pouco critério na seleção dos trabalhos que são apresentados, há pouco critério na exigência da qualidade e da profissionalização das pessoas que estão a vender nos mercados. E há espaço para todos, naturalmente, há espaço para quem quer trabalhar no artesanato de uma forma profissional e há espaço, naturalmente, para quem quer trabalhar manualidades de uma forma paralela ao seu trabalho, como hobby ou como atividade pós-reforma, enfim, há mil e uma situações. E naturalmente há espaço e há mercado para tudo e para todos. Aquilo que nós defendemos, e que está refletido no manifesto como resposta muito transversal a todos os que participaram, é que tem que haver critérios para diferentes sítios. Não podemos todos ser postos no mesmo saco, como se costuma dizer. E portanto, tem que haver uma diferenciação de quem, de facto, é profissional e quem faz estas atividades como hobby, porque naturalmente isso tem implicações no preço, na qualidade, no tempo, no conhecimento e, portanto, como em qualquer profissão, há os amadores e há os profissionais. É assim em qualquer área.

Claro.

E portanto, essa diferenciação é muito importante, e é importante, nomeadamente, no acesso a locais de venda e disposição que, de facto, dignifiquem quem é profissional e que mostrem de uma forma clara estes dois lados desta área.

Para terminar, Marta, o que é que gostariam que acontecesse a seguir? Ou seja, o que é que seria um primeiro sinal positivo de que este manifesto está a produzir algum impacto ou efeito?

Este primeiro momento, que foi o momento de lançamento público desta primeira petição, é precisamente o momento para auscultar qual é o impacto deste assunto, destes assuntos que estão aqui espelhados. Ao nível do setor profissional, ele já teve uma primeira amostra de impacto com a participação de 400 artesãos na resposta e na participação para a redação deste texto, que para nós foi, no fundo, o ponto de partida que nos deu força para realmente continuarmos, darmos continuidade a este processo. Agora, vamos auscultar qual é a adesão a este texto e ao que é defendido aqui, uma vez que agora a petição está pública e que nós estamos a tentar alcançar o maior número de pessoas possível, através não só dos nossos contactos, das nossas redes, como da comunicação social, que é muito importante. E vamos ver, de facto, que número de pessoas é que conseguimos alcançar, que número de pessoas é que conseguimos que nos apoiem. O objetivo será alcançar um número que permita fazer uma petição formal para apresentação na Assembleia da República, que tem que ter o mínimo de assinaturas, e portanto, vamos ver se conseguimos atingir, preferivelmente, não o mínimo, mas acima desse número. E depois temos previsto ações de comunicação e divulgação deste texto regionalmente para recebermos mais contribuições e mais reflexões sobre este texto e sobre esta temática, para depois, a partir daí, tentarmos juntos das entidades que já trabalham com artesanato e das entidades que têm algo a ver com o artesanato, como por exemplo, o Ministério das Finanças, com a questão do IVA, etc, fazer valer a posição do setor e tentar levar a bom porto esta ideia de termos uma participação em práticas corretas e práticas mais sustentáveis e mais equitativas.

Acho que ficamos com o essencial. Informamos, claro, os nossos ouvintes que está disponível para consulta o manifesto, o Manifesto pelo Futuro do Artesanato em Portugal, bem como referiu a petição pública, que ainda pode ser assinada. Estivemos com Ana Marta Clemente, uma das cinco promotoras responsáveis por esta iniciativa. Muito obrigado, Marta.

De nada, obrigada. Nós é que agradecemos a vossa divulgação destes trabalhos.

Ora essa, obrigado pela sua disponibilidade e por se juntar à Rádio Observador e toda a sorte com esta causa. Muito obrigado.

Muito obrigada. Bom dia, obrigada.