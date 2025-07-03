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Queria começar por perguntar quem era Michael Madsen.

O Michael Madsen era um daqueles atores de culto para os cinéfilos, que gostavam de quase tudo o que ele fazia, mesmo que fosse mau ou sobretudo quando era mau. Ele tem uma carreira que começa no início dos anos 80, com um pequeno papel no filme "Jogos de Guerra", sem qualquer destaque. Depois tem mais uma série de pequenos papéis em vários filmes, a destacar o do John Dahl, o "Kill Me Again", que é de 1989, que é um neo-noir com o Val Kilmer e a Joanna Going, mas eu acho que a carreira do Michael Madsen fica marcada pela colaboração com o Quentin Tarantino. Acho que eram os filmes de que ele se orgulhava mais e eu acho que são os filmes que ficam para a história. São aqueles que ele fez com o Tarantino, desde logo na estreia do Tarantino, com o "Reservoir Dogs", e depois, mais tarde, com o "Kill Bill", e com uma história curiosa. É que o Quentin Tarantino tinha pensado o papel do Vincent Vega no "Pulp Fiction" para ele, para o Michael Madsen, já tinha colaborado com ele no primeiro filme, e ele recusou esse papel, ou pelo menos essa é a história que se conta, que ele terá recusado esse papel no "Pulp Fiction" e que acabou por ir para o John Travolta. Se nós olharmos para os dois, se calhar vemos qual é que era a ideia que o Tarantino tinha em mente, porque há ali umas certas semelhanças físicas entre os dois. E podemos pensar o que é que poderia ter sido a carreira do Michael Madsen se ele tivesse aceitado esse papel, porque a partir daí, ele de facto participa numa série de filmes quase sempre como secundário. Antes dessa oportunidade que teve, fez o "Free Willy", o "Libertem Willy", que é um filme de família. Ele disse que não se orgulhava particularmente, não era um filme artístico, mas que lhe tinha permitido também pagar contas e isso também é importante. Eu diria que o Michael Madsen é um ator que, embora se tenha destacado em papéis secundários, era um daqueles secundários de que nós, os cinéfilos, conhecemos o nome. Há um leque de secundários, que às vezes até há brincadeiras na net, em que mostram uma série de fotografias de atores, que são aqueles atores de que nós conhecemos a cara, mas não sabemos o nome. Ora, o Michael Madsen era um dos secundários que nós conhecemos a cara e conhecemos também o nome. Ele esteve ali rés-vés para poder ser um protagonista, um ator da primeira linha. Mas por vários motivos, por se calhar também não ter encontrado tantos realizadores que tirassem o melhor dele, como foi o caso do Tarantino, acabou por ficar um pouco numa segunda linha e ficam para a história essas colaborações, sobretudo no "Reservoir Dogs" e no "Kill Bill", que eu acho que são as mais importantes com o Tarantino, apesar de ele depois ter feito mais alguns filmes com ele. E o "Donnie Brasco", que é um filme do Mike Newell de 1996, 1997, que eu acho que é um dos grandes papéis também da carreira dele, em contracena com o Johnny Depp. E talvez sejam esses três filmes, eu diria, o "Reservoir Dogs", o "Donnie Brasco" e o "Kill Bill", que talvez sejam os filmes mais importantes do Michael Madsen.

E sendo que Tarantino foi dos realizadores que gostou mais do trabalho de Michael Madsen, o que é que Tarantino viu nele que se calhar outros realizadores não conseguiram ver?

Pois, e isso eu acho que é uma qualidade do Tarantino. Eu encontro alguns defeitos, muitos, no Tarantino, mas há uma coisa que, no meu entendimento, é mesmo a maior qualidade dele, é que ele tem um grande amor pelos atores. E é extraordinário na escolha dos atores para os papéis. Ou seja, ele muitas vezes, quando escreve os papéis, já está a pensar naquele ator. E eu acredito que estes papéis, nomeadamente o do "Reservoir Dogs" e este do "Pulp Fiction", tenham sido feitos a pensar especificamente no Michael Madsen. Há outros exemplos na filmografia do Quentin Tarantino, em que ele reabilita ou aproveita atores de uma forma que praticamente nenhum outro realizador fez. Eu continuo a achar que o melhor Samuel L. Jackson é dos filmes do Tarantino, mas também podia falar da Pam Grier no "Jackie Brown" ou do Robert Forster também nesse filme. E quando se tem um realizador, que é argumentista, e que escreve um papel a pensar naquele ator, isso é meio caminho andado para que as coisas funcionem bem. E talvez isso explique por que o Michael Madsen está tão bem nos filmes do Tarantino e depois não conseguiu ter o mesmo protagonismo em filmes de outros realizadores, mas também provavelmente terá feito escolhas erradas. Isso são questões que às vezes ultrapassam as oportunidades que tem, passam por essas escolhas erradas e por oportunidades que não surgem. A verdade é que eu acredito que o Tarantino escrevia, ou escreveu estes papéis também a pensar no que o Michael Madsen poderia dar ao papel, e isso facilita muito o trabalho, acredito eu, que não sou ator nem realizador, mas acredito que possa facilitar muito o trabalho e retirar o melhor que o ator tem para dar.

E que legado é que o Michael Madsen deixa no cinema?

Eu creio que passa por esses filmes. Eu gostava muito do estilo do Michael Madsen, porque isso tem que ver com a postura, com uma maneira física de atuar, do olhar, que era sempre um pouco irônico e ameaçador, e ao mesmo tempo com uma pontinha de ameaça de ternura, eu diria. E isso são qualidades inatas. Não creio que se devam tanto ao desenvolvimento de capacidades técnicas de atuação, mas tem que ver com a própria postura. O cinema é muito isso. Há atores que provavelmente não seriam grandes atores no teatro, nem teriam grande formação a esse nível, mas que têm uma presença física, e essa presença física passa também pela intensidade do olhar, que os transforma automaticamente em estrelas de cinema. E eu acho que o Michael Madsen tinha essa qualidade. Que não tenha sido aproveitada, esse é um lamento que fica, sobretudo para ele, que não explorou ao máximo essas qualidades inatas que tinha. Mas fica um pouco esse sabor agridoce de um ator que podia ter ido muito mais longe, podia ter feito muito mais, mas acho que é hora de destacar aquilo que fica de bom e ainda fica alguma coisa.