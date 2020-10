Sindicato do SEF sobre fuga dos migrantes do quartel do Exército em Tavira. "Temos de investigar a inércia dos vários governos"

Acácio Pereira, presidente do Sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, critica o atual e os antigos ministros da Administração Interna. "Os inspetores do SEF não são guardas prisionais".