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Temos também já nesta emissão especial o diretor da Blitz, Miguel Cadete. Bom dia, bem-vindo. Esta é a altura de reação primeiro ao choque da notícia da morte de Luís Represas, naturalmente, mas também é altura de pensarmos que influências é que deixa, que legado é que deixa o trabalho de Luís Represas. Miguel.

Como já foi dito aqui, o Truvante impôs-se muito como um grupo muito próximo até da recolha da música tradicional portuguesa. Eles estavam muito associados ao Partido Comunista Português, com várias atuações na Festa do Avante, mas foram diluindo esse teor da música popular portuguesa e eu não diria tanto de intervenção. Foram diluindo e transformando a sua música em algo cada vez mais pop, até construírem aquelas canções que todos nós conhecemos e se tornarem num êxito massivo, capaz de ser transversal a várias gerações e a várias ideologias. Ainda que eles não tenham perdido esse cunho de intervenção. Todos nós nos lembramos da canção "Timor", que os Truvantes gravaram com um impacto realmente nacional, para lá de qualquer partido político, e em que a causa malbe foi apanhada também pelos Truvantes. Eles deixaram, obviamente, um legado. Eles vinham dos grupos de recolha de música tradicional, música popular portuguesa, que surgiram depois do 25 de Abril, mas depois deixaram um legado. Eu lembro-me logo de Mafalda Veiga, por exemplo, que tinha umas canções muito próximas daquelas que os Truvantes faziam e que valeu aos Truvantes concertos esgotados, sobretudo na década de 80, quando começam a crescer, concertos esgotados no Campo Pequeno, no Coliseu e depois já bastante mais tarde, ainda agora há poucos meses, na maior sala de Portugal, que era o então conhecido como Pavilhão Atlântico. Portanto, mais uma grande consagração dos Truvantes, que se reuniram várias vezes. O Luís Represas seguiu a sua carreira a solo, também com alguns êxitos. Ainda por ocasião dos 40 anos da Blitz, o Luís Represas tocou na redação do Expresso e da Blitz para marcar esse aniversário. E a notícia hoje apanha-nos desprevenidos. É uma grande perda. Como já foi aqui dito, ele era muito bem abençoado, mas tinha um timbre muito bonito. A voz do Luís Represas era incrível e a construção das canções com o João Gil e com o Manuel Faria também deixou um cancioneiro, eu diria, que quem é o português que não conhece esta ou aquela canção dos Truvantes.

E que não canta por cima. Havia planos, sabes de alguma coisa? Para além dos concertos que estamos aqui a falar do próximo ano, de celebração dos 50 anos de carreira, havia planos de mais inéditos? Tens alguma ideia? Havia muita vontade do Luís Represas de continuar a trabalhar e a produzir e a criar.

Sim, o Luís Represas continuava na sua carreira a solo. Eles tiveram agora mais uma consagração na MEO Arena.

Sim, nos tais quatro concertos deste ano.

Exatamente, mas já não faziam álbuns de originais desde há muito, mas regressaram inúmeras vezes a pedido de várias famílias, como se diz na brincadeira, até em concertos privados, mas sobretudo em grandes espetáculos que celebravam sempre a sua carreira. Aos 25 anos do 25 de Abril também, onde foram convidados pelo presidente da República Sálvio Jorge Sampaio, à época, e fizeram parte dessa celebração. Ou seja, um lugar inquestionável na música portuguesa. Eles tratavam o grupo, não como nós dizemos, os Truvantes, mas sim o Truvante, o projeto Truvante, e Luís Represas era a voz, o porta-voz do Truvante.

Miguel Cadete, muito obrigada por ter estado nesta emissão especial da Rádio Observador. Miguel Cadete é o diretor da Blitz. Às vezes também há aqui um problema com o gênero da revista, é a Blitz.